În Duminica Tomii, la Brașov va avea loc Parada Junilor

Descriere foto: În prima duminică după Paştele Ortodox, denumită „Duminica Tomii”, are loc tradiționala Paradă a Junilor (imagini de arhivă de la Parada Junilor din anii trecuți); Sursa: bzb.ro; Sursa foto: lh3.ggpht.com



Ca în fiecare an, în prima duminică după Paştele Ortodox, denumită „Duminica Tomii”, are loc Parada Junilor, unul dintre cele mai importante manifestări ale identităţii oraşului nostru, care reuşeşte să reunească,în general, an de an, într-o singură zi, peste 45-50.000 de spectatori.





Conform tradiţiei, dimineaţa, Junii se adună în Piaţa Unirii, unde se încolonează după o ordine bine stabilită: mai întâi Junii Tineri, urmaţi de Junii Bătrâni, Curcani, Dorobanţi, Braşovecheni, Roşiori şi Albiori.



Din Piaţa Unirii coboară în Cetate şi după ce defilează prin centrul istoric al oraşului, se retrag la Pietrele lui Solomon, unde vor petrece, după ce vor jucat Hora şi vor arunca, pentru deliciul publicului, buzduganul.



În fiecare an, Junii Braşovecheni sosesc în Piaţa Unirii din Şchei pe la orele 11.00, pentru a se alătura Junilor din Şchei.



Braşovechenii folosesc un traseu secundar, înaintea venirii în Prund, între orele 9.00 -10.30. Traseul Junilor Braşovecheni din Stupini şi Braşovechi este următorul: intersecţia centură cu str. Plugarilor- D. Anghel- Lungă (inclusiv trecerea cu calea ferată) – soseaua Cristianului-Pictor Andreescu - 8 Martie – Carierei - Lungă - Nicopole - Mihai Viteazul - Bisericii Române – Strada Lungă - Mureşenilor - Piaţa Sfatului - G. Baritiu - C-tin Brancoveanu - Băilor – Piaţa Unirii.



Parada călare a Junilor are loc pe un traseu bine stabilit:



Astfel, parada pleacă din Piaţa Unirii, ajunge pe str. C-tin Brâncoveanu - G. Bariţiu - Piaţa Sfatului. De pe strada Mureşenilor. Mai apoi, Junii ajung pe Bulevardul Eroilor, urcă apoi pe Republicii până în Piaţa Sfatului, apoi pe Apolonia Hirscher, trec pe str. Poarta Schei – (Junii Tineri urcă pe Tiberiu Brediceanu şi coboară pe Ghe. Baiulescu) - Prundului - Pe Tocile – Podul Creţului.



Defilarea călare prin oraş va începe la ora 11.00 în Piaţa Unirii, iar sosirea la Pietrele lui Solomon este estimată între orele 13.00-13.30 . Acolo fiecare societate se îndreaptă spre platoul pe care-l administrează, unde Junii sunt aşteptaţi de către rudele şi invitaţii lor.



Petrecerea de la Pietrele lui Solomon



După ce junii din cele șapte cete îndeplinesc ritualul cântării Troparului Învierii şi al Horei Junilor, cinstesc un pahar de vin cu invitaţi şi pornesc petrecerea câmpenească până la orele 18.00 jucând vechile jocuri specifice cartierului. Între orele 14.00-18.00, la Pietrele lui Solomon, are loc o mare petrecere câmpenească, la care sunt aşteptaţi toţi localnicii şi turiştii amatori de experienţe culturale autentice.



În partea dinspre oraş a Pietrelor lui Solomon, braşovenii şi turiştii vor avea la dispoziţie o zonă de alimentaţie publică, organizată cu ajutorul unor firme de alimentaţie publică şi restaurante din Braşov.



Coborârea Junilor „dintre Chetri” în oraş va avea loc seara, de la orele 18.00, pe următorul traseu: Podul Creţului – Pe Tocile – Piaţa Unirii - Prundului.



Junii Braşovecheni se vor întoarce în Braşovechi (Bartolomeu) şi Stupini pe traseul Podul Creţului – Pe Tocile – Piaţa Unirii- Prundului - Bariţiu-Piaţa Sfatului-Mureşenilor- Lungă - De Mijloc - trecerea cu calea ferată - D.Anghel – Plugarilor.



În Piaţa Sfatului vor avea loc spectacole de muzică populară



După ce vor trece Junii prin Piaţa Sfatului, spre Pietrele lui Solomon, braşovenii şi turiştii care vor rămâne în Centrul Brașovului vor avea parte de un program de muzică populară desfășurat în Piaţa Sfatului. Recitalurile vor fi deschise, de la ora 12.30, de ansamblurile folclorice ale minorităţilor din Braşov.



Apoi, pe scena din Piaţa Sfatului vor urca ansambluri folclorice din Bod, Vulcan, Codlea, dar şi elevii Şcolii Populare de Arte, de la clasa prof. George Muraru.



Invitaţi să susţină recitaluri vor mai fi Ioana Bozga, Cătălin Doinaş şi Adina Roşca. Spectacolul se va încheia cu un recital susţinut de Sava Negrean Brudaşcu & Orchestra.



Restricţii de circulaţie pentru Parada Junilor



Dată fiind Parada Junilor, duminică, 5 mai 2019 vor fi introduse mai multe restricţii de circulaţie. Astfel, începând cu ora 7.30, pe tot parcursul zilei, va fi blocat accesul auto spre Pietrele lui Solomon, din Piaţa Unirii. Riveranilor li se va permite accesul între Piaţa Unirii şi str. Podul Creţului până la ora 10.00 şi după ora 14.00;



În jurul orei 10.00 va fi blocat accesul auto spre Piaţa Unirii – în dreptul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie (Maternitate); Şirul Gheorghe Dima, str. Constantin Brâncoveanu str. Prundului şi str. C-tin Lacea vor fi închise; La ora 10.30, va fi blocat accesul auto pe str. Mureşenilor; de la 11.15, accesul auto pe b-dul Eroilor va fi închis.



Şi anul acesta traficul auto va fi restricţonat pe strada Constantin Lacea, de la intersecţia cu strada Luca Arbore şi până spre Piaţa Unirii, în intervalul 9.45 – 11.00, accesul fiindu-le permis doar riveranilor.



„Pentru a evita blocajele de circulaţie, facem un apel la conducătorii auto, inclusiv riveranii, să evite, în intervalele orare menţionate, zona centrală şi cartierul Schei. Totodată, pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestui eveniment îi rugăm pe toţi conducătorii auto sa evite, în acelaşi interval orar, parcarea maşinilor în Piaţa Unirii şi pe străzile adiacente acesteia, unde se strâng grupările de juni”, a precizat viceprimarul Laszlo Barabas.



Până la trecerea grupurilor de juni pe bulevardul Eroilor, va fi interzisă parcarea autoturismelor în parcarea situată în dreptul Parcului Titulescu, până la trecerea de pietoni de la Modarom. Închiderea accesului în această parcare se va face de sâmbătă seară, după ce, pe tot parcursul zilei, poliţiştii locali îi vor înştiinţa pe cei care îşi parchează maşinile în această parcare cu privire la necesitatea eliberării locurilor de parcare în cursul zilei de sâmbătă.



Secvenţial, traficul va fi redeschis pe măsură ce coloanele de juni vor trece pe fiecare stradă.





Modificări în mersul autobuzelor RATBV: unele autobuze vor avea capătul de linie pe str. Vlad Țepeş!



Modificări vor fi şi în orarul de circulaţie al autobuzelor RAT. Astfel, autobuzele de pe linia 50, pe sensul de deplasare spre Pietrele lui Solomon, vor întoarce în capătul de linie Pe Tocile. De la orele 09.30 şi până la orele 10.30, autobuzele de pe liniile 50, 51 şi 52, pe sensul de deplasare spre Tocile, vor întoarce la Poarta Schei. Începând cu orele 10.30, circulaţia autobuzelor pe linia 50 va fi suspendată până la reluarea circulaţiei rutiere în zona Pe Tocile.



Între orele 10.30 şi aproximativ 13.00, circulaţia autobuzelor de pe liniile 1, 2, 4, 6, 16, 17, 31, 34, 36, 41, 51 şi 52 se va face, pe sensul de deplasare spre Livada Poştei, cu întoarcere pe strada Vlad Țepeş.



RATBV S.A. va înfiinţa o staţie temporară pentru aceste linii în capătul străzii Vlad Țepeş, care să înlocuiască staţia Teatrul Dramatic.



De asemenea, între orele 10.30 şi 13.00, autobuzele de pe linia 5, pe sensul de deplasare Stadion Municipal – Roman, vor circula pe ruta Stadion Municipal – Stadion Tineretului – Bulevardul Griviţei – Strada 13 Decembrie – Strada Castanilor, iar apoi pe traseul obişnuit.



Alte modificări ale traseelor pot interveni pentru scurt timp în urma măsurilor operative luate de Poliţia Rutieră. RATBV S.A. dă asigurări că va lua toate măsurile ca, după ora 13.00, să se revină în cel mai scurt timp posibil la circulaţia după orarele şi traseele obişnuite.