În avanpremieră, „Sânge vienez”, celebra operetă a lui Johann Strauss, la Brașov

Descriere foto: Sâmbătă, 26 septembrie 2020, de la ora 18.00, în Grădina de vară a Operei Brașov va avea loc Avanpremiera spectacolului cu opereta „Sânge vienez” de Johann Strauss fiul. Este vorba de o versiune adaptată, cu cele mai reprezentative momente, având în vedere dimensiunea scenei în aer liber; Sursa: pagina de facebook Opera-Braşov; mesageruldecovasna.ro





Un spectacol de neratat, sâmbătă, la Braşov: În avanpremieră, „Sânge vienez”, celebra operetă a lui Johann Strauss



„Sânge vienez” de Johann Strauss – fiul, într-o versiune adaptată, în avanpremieră. Este propunerea pe care o fac artiştii Operei braşovenilor, pentru sâmbătă (26 septembrie 2020), de la ora 18.00.



Va fi un spectacol în curtea instituţiei şi e de neratat, spun reprezentanţii Operei.



Opereta prilejuieşte întâlnirea cu atmosfera vieneză de la sfârşitul secolului al XIX-lea. „Am păstrat firul poveştii şi am căutat să realizez un echilibru între momentele lirice şi cele de umor, specifice într-o operetă; dar, mai ales, m-am axat pe conturarea personajelor principale, încercând să creez tipologii diverse, caractere plăcute şi momente spumoase, în spiritul partiturii scrise de Johann Strauss. Am căutat, împreună cu scenografa Rodica Garştea, să realizăm un ambient rafinat pe care muzica îl impune. Aşteptăm cu nerăbdare să putem prezenta publicului varianta integrală a operetei, care va mai conţine câteva surprize, momente ample de balet şi cor. Noutatea pregătirii acestui spectacol o reprezintă faptul că repetiţiile au fost foarte plăcute deoarece, profitând de vremea minunată, le-am desfăşurat pe scena din Grădina de vară a Operei, ceea ce a dat un aer cu totul deosebit momentelor noastre de lucru”, a afirmat Anda Tabacaru, regizoarea acestui spectacol.



Libretul a fost scris de Victor Léon şi Leo Stein. Premiera a avut loc pe 26 octombrie 1899, la Carltheater din Viena, însă Johann Strauss nu mai era în viaţă ca să vadă şi această ultimă capodoperă a sa. Atât de ridicată a fost popularitatea valsului „Sânge vienez” op. 354, încât a fost ales ca titlu al acestei lucrări muzicale.



Sâmbătă (26 septembrie 2020), la Braşov, în distribuţie se vor afla Valentina Mărgăraș (în rolul Gabriella), Maria Catrina (Franzi), Corina Klein (Peppi), Kosa Ibolya (Rosa), Liviu Iftene (Eduard), Cristian Dicu (Josef), Lorand Cristian (Vercingetorix), Ștefan Schuller (Kagler), Dan Ionescu (Contele Bitovsky).



Regia artistică a spectacolului este semnată, de redutabila creatoare Anda Tabacaru, scenografia mereu surprinzătoare fiind semnată de artistul plastic Rodica Garștea. Coregrafia – Alexandru Fotescu, iar mișcarea scenică Anca Branea. Asistenți regie: Silvia Papadopoulos și Nicoleta Chirilă. Regia de scenă: Silvia Papadopoulos.



Îşi dau concursul Orchestra, Corul şi Baletul Operei Braşov. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Mircea Holiartoc.



Preţul biletelor este de 20 de lei. Biletele se pun în vânzare cu două ore înainte de eveniment, la sediul Operei Braşov, str. Bisericii Române nr. 51.



În caz de vreme nefavorabilă, evenimentul se reprogramează.







.......................................................................................................





De la reluarea activității, după Starea de Urgență, din data de 11 iunie 2020, Opera Brașov a susținut 40 de evenimente – recitaluri, concerte, spectacole de operă, operetă, musical, romanțe, balet, reprezentații pentru copii.



Toate evenimentele din Stagiunea estivală s-au desfășurat pe scena amplasată în curtea instituției, peste 2.500 de spectatori fiind prezenți și aplaudând cu generozitate prestația artiștilor.



Spațiul destinat reprezentațiilor Operei Brașov a cunoscut odată cu instaurarea Sării de Urgență o transformare spectaculoasă. Pornind de la utilizarea unor structuri metalice și a câtorva panouri, echipele de tehnicieni au transformat micuța curte a Operei Brașov într-o adevărată Grădină de vară, în care au avut loc reprezentații sub cerul liber.



În prezent se fac demersurile pentru obținerea avizelor necesare reluării spectacolelor în sală, cu respectarea normelor de protecție care se impun. De asemenea, în curând, biletele pentru spectacolele Operei vor putea fi achiziționate și on-line, iar plata se va putea efectua și cu cardul. Este o dorință mai veche a multor spectatori, care se va materializa.