În acest weekend, Brașovul va fi, pentru prima dată, gazda unei competiții internaționale de handbal și baschet pentru persoanele cu dizabilități locomotorii

6 cluburi sportive din România, Turcia, Bulgaria și Ucraina își vor disputa titlul la cele două discipline sportive, în cadrul Veraflor's Cup 2021





Sala sporturilor va fi gazda, în acest weekend, 25-26 septembrie, a unei competiții sportivă dedicată persoanelor cu dizabilități locomotorii, Veraflor's Cup 2021, eveniment la care vor participa sportivi în scaune cu rotile din 4 țări, care își vor disputa titlu la două discipline sportive, handbal și baschet, în sistemul de preliminarii și grupe finale.



Sportivii români au vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre greutățile pe care le-au întâmpinat pentru a se adapta la un nou fel de viață, cel din scaunul cu rotile, dar și despre importanța competiției și sportului pentru ei.



,,Eu am avut un accident în 1998, acum 22 de ani, înainte am practicat sportul de la vârsta de 7 ani, acum am 45 de ani. Sportul este un alt mod de a mă exprima, de a îmi afirma abilitățile, de a fi cu colegii, de a socializa și un alt mod de interacțiune cu ceilalți. După accident a fost o perioadă de tranziție, în care mi-a fost greu să îmi accept dizabilitatea, însă am zis că trebuie să fac pasul ăsta și să încerc orice ar fi, să risc, și să ajung la ce mi-am dorit”, a declarat Ciprian Lezeriuc, unul dintre sportivi.



Prezentă la întâlnire, antrenoarea echipei brașovene, Veronica Mîndrescu, a povestit cum a ajuns ca de la 3-4 practicanți de handbal în scaun cu rotile, în 5 ani, să ajungă la 15 sportivi.



,,Am început la sala de sport din cadrul Universității Transilvania, cu câțiva jucători. A fost o provocare pentru mine și pentru ei și, dintr-un lot de 3-4 jucători acum cinci ani, am ajuns la un lot de 15-16 jucători. Sunt persoane cu dizabilități, care au anumite frustrări interioare, anumite nemulțumiri, cu care vin la antrenamente. Eu trebuie să îi ponderez, să am ședințe psihologice cel puțin 10-15 minute, înainte de începerea antrenamentului și după antrenament, cu fiecare în parte și cu toții împreună, pentru a-i ajuta să treacă peste momentele dificile din viață, din afara terenului de sport. Practicarea sportului este mai mult pentru a-și demonstra lor, că ei, de fapt, nu au nicio problemă fizică, nu au niciun handicap, că ei pot face și ce fac oamenii normali. Eu am ajuns, după cinci ani de zile de când îi pregătesc, să constat că diferența dintre normal și anormal nu o văd, nu știu cine este normal, nu știu cine este anormal”, a precizat Veronica Mîndrescu, antrenorul echipei de handbal și organizatorul competiției.



Sportivii și antrenoarea au explicat jurnaliștilor prezenți la conferință și modul în care se desfășoară jocul, dar și diferențele între regulile handbalului clasic și cel pentru persoanele cu dizabilități.



,,În momentul când faci un dribling, trebuie să bați mingea, o pui în poală, îl eviți pe adversar, treci pe lângă el, după care iei mingea și pasezi, dar nu ai voie să o ții în poală mai mult de două rotații ale roții. Dacă durează mai mult, se consideră că faci pași. De asemenea, nu ai voie să stai cu mingea în mână mai mult de trei secunde. Trebuie să te miști foarte rapid. La faulturi trebuie să fim foarte atenți, pentru că sunt persoane care sunt în teren ca să te oprească și mulți te opresc prin fault. Dacă vine din față și vine agresiv, este posibil să te ridici un pic frontal, dar nu poți să cazi în față. Din lateral este la fel de greu să cazi. Dacă vine și te lovește tare din spate, poți să te lovești tare, poți să te accidentezi. Această competiție este foarte dificilă, mai ales că noi, față de alte echipe, din alte țări, avem antrenamentele un pic mai rare, sunt o dată pe săptămână, celelalte țări au de trei ori pe săptămână. Sper, ca pe viitor, să avem și noi măcar de două ori pe săptămână antrenamente. Antrenamentul la acest nivel este foarte intens, un antrenament plăcut, un antrenament cu tehnică, cu forță, cu cardio, cu tot ceea ce trebuie”, a explicat Sorin Alexandru Pară, unul dintre sportivi.



În ceea ce privește diferențele între handbalul clasic și cel disputat de persoanele cu dizabilități (în cazul baschetului, diferențele nu sunt semnificative), aceste vizează poarta, care nu este de doi metri înălțime, doar de 1,70. La banca de rezervă există doi sportivi care sunt rezervele rezervelor. În teren sunt cinci jucători plus unu, nu sunt șase plus unu, ca în handbalul normal. Durata reprizei lor este de 20 de minute, nu de 30 de minute, cât are handbalul normal.



Această competiție sportivă se desfășoară cu sprijinul Primăriei Brașov și al operatorului de transport RATBv, care asigură atât partea de logistică pentru desfășurarea în bune condiții a competiției, cât și transportul sportivilor.



,,Ne bucuram sa fim parteneri ai acestui eveniment și suntem mândri sa fim primul loc din țară care organizează o competiție de handbal și baschet pentru sportivi cu dizabilități, o competiție care aduce în orașul nostru sportivi din mai multe țări. Deși suntem departe de a fi un oraș cu adevărat adaptat pentru persoanele cu nevoi speciale, este important sa susținem orice demers de încurajare și implicare a acestora în cat mai multe activități. Tocmai de aceea, Municipalitatea pune la dispoziția sportivilor sala pentru antrenament și competiție, precum și transportul adaptat pentru toți participanții la competiție. Suntem mândri de sportivii noștri, le admiram ambiția și le uram mult succes în competiție”, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.



Pe lângă partenerii privați, această competiție se desfășoară cu sprijinul financiar al Consiliului Județean.



,,Am sprijinit și financiar, dar în primul, am vrut să facem posibilă să existe această primă ediție, adică a fost nevoie să modificăm ghidurile pentru sport, astfel încât să se acorde un punctaj pentru acest tip de competiție, înainte nu exista acest punctaj. Este foarte important să schimbăm mentalitatea comunității, nu ar trebui să vorbim despre drepturile persoanelor cu dizabilități, ci despre obligațiile pe care le avem noi, ca societate. Din păcate tindem să-i marginalizăm. Ei se lovesc de dificultăți în orice deplasare pe care o au, zi de zi, oricând. Aș invita pe oricine să se pună într-un scaun cu rotile și să facă o tură prin oraș, numai așa ca să își schimbe mentalitatea”, a precizat vicepreședintele CJ Szenner Zoltan.



Asociația Club Sportiv Handbal Veraflor, organizatorul competiției, este un club sportiv recunoscut național ce promovează sportul și performanța în rândul tinerilor și al persoanelor cu nevoi speciale, egalitatea de șanse în sport, echitatea socială și accesul la o viața mai bună a persoanelor cu dizabilități