În 2018 Concertele Filarmonicii Braşov vor avea loc vinerea

Descriere foto: Primul Concert Simfonic al Filarmonicii Braşov îi este dedicat dirijorului Ilarion Ionescu Galaţi; Sursa: bzb.ro



Primul eveniment îi este dedicat dirijorului Ilarion Ionescu Galaţi.



Din acest an, concertele simfonice săptămânale ale Filarmonicii Braşov vor avea loc vineri seară (nu joi, ca în stagiunile anterioare).



Primul eveniment al acestui an este concertul simfonic extraordinar dirijat de Ilarion Ionescu Galaţi, care a împlinit 80 de ani de viaţă şi 60 de activitate artistică.



Concertul va avea loc vineri, 12 ianuarie 2018, de la ora 19.00.



Solist va fi violonistul Radu Mihai Ropotan, iar programul cuprinde Concertul pentru vioară şi orchestră – P.I. Ceaikovski şi Simfonia a V-a op.64.





„Omul orchestră”, Ilarion Ionescu Galaţi începea studiul viorii la 4 ani. În 1949 a devenit elev al reputatului pedagog George Manoliu, la Liceul de muzică din Bucureşti, obţinând note maxime, atât la disciplina de bază, vioara, cât şi la cele teoretice. În 1954 a debutat ca solist, în compania Orchestrei Radiodifuziunii bucureştene, dirijor Iosif Conta. În 1963 a debutat ca dirijor. În 1965 devenea dirijorul permanent al Filarmonicii Braşov, urmând apoi să fie directorul acesteia din 1971 până în 1987. În 1970 a iniţiat Festivalul Muzicii de Cameră. A dirijat orchestre importante din Statele Unite ale Americii şi din Europa. A fost invitat să predea în repetate rânduri la universităţi americane şi a efectuat numeroase înregistrări la case de renume. Este cetăţean de onoare al Braşovului. Însă, înainte de toate, are un auz impecabil, devenit proverbial.