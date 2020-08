În 18 august începe o nouă campanie de dezinsecţie la Braşov

Descriere foto: Primăria Braşov va începe în 18 august 2020 o nouă campanie de dezinsecţie şi de tratamente împotriva căpuşelor





Anti-ţânţari, anti-căpuşe. În 18 august 2020 începe o nouă campanie de dezinsecţie la Braşov



Primăria Braşov a anunţat că în 18 august 2020 va începe o nouă campanie de dezinsecţie şi de tratamente împotriva căpuşelor.



Conform anunţului municipalităţii braşovene, pentru dezinsecţia domeniului public şi privat al municipiului Braşov se vor folosi produsele Cymina Plus (având substanţa activă cipermetrin folosită pentru combaterea insectelor adulte) şi Biopren 50 LML (insecticid pentru combaterea larvelor, având substanţă activă S-metopren).



Pentru ca această acţiune să aibă succes, Primăria Braşov îi roagă pe cetăţeni să efectueze în paralel serviciile de dezinsecţie în spaţiile deschise pe care le deţin (curţile interioare).



În ceea ce priveşte campania de combatere a căpuşelor, aceasta se va desfăşura în zonele de agrement (parcuri, locuri de joacă etc.) din municipiul Braşov, produsul folosit fiind Deltatim Plus (având substanţă activă deltametrin).



În perioada celor două campanii, Primăria Braşov îi roagă pe apicultorii din Braşov să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine.



Dacă va ploua, cele două campanii vor fi reprogramate.