In 11 unitati de invatamant din Brasov vor fi desfiintate cate o clasa de liceu.

In 11 unitati de invatamant din judetul Brasov vor fi desfiintate cate o clasa de liceu. In schimb in 7 dintre ele se vor infiinta clase de invatamant profesional. Astfel, 2 Colegii Nationale: Econimic ,,Andrei Barseanu’’ si Doamna Stanca din Fagaras precum si liceele cu Program Sportiv si ,,St. O. Iosif’’ din Rupea vor pierde cate o clasa de liceu si nu vor primi clase de profesionala.



Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean au asigurat ca toti elevii din judet vor avea un loc asigurat la liceu sau la profesionala chiar daca au fost desfiintate 4 clase.

In anul scolar 2019-2020 la nivelul judetului vor fi desfiintate peste 100 de locuri la clasele a IX-a.