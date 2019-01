Impozit majorat până la 500% pentru clădirile neîngrijite din Centrul Istoric

Descriere foto: Avertisment de la Primărie: de anul viitor se va aplica impozitul de 500% pentru clădirile neîngrijite din Centrul Istoric; Sursa: mytex.ro



Proprietarii clădirilor din centrul Braşovului au obligaţia de a repara faţadele care se află într-o stare avansată de degradare, în caz contrar riscînd să ajungă să plătească impozite de proprietate de cinci ori mai mari.



Primăria Braşov a început să trimită încă de anul trecut notificări în acest sens, iar din acest an aşteaptă şi reacţia proprietarilor



Încă de anul trecut au fost „împărțite” notificări către proprietarii clădirilor de patrimoniu din Brașov, dar nu numai lor, să-și repare imobilele în care locuiesc sau pe care le-au închiriat. În caz contrar, ar trebui să se aștepte la consecințe: impozit mai mare de până la 500%, potrivit declarațiilor primarului George Scripcaru.



Edilul brașovean a precizat că, dacă cei vizați nu reușesc să-și ducă la îndeplinire obligațiile cu surse proprii, pentru că până la urmă despre asta este vorba, să anunțe municipalitatea, care ar putea aproba cofinanțarea lucrărilor, de la bugetul local (există baza legală în acest sens), iar ulterior să-și recupereze banii de la proprietari.



Pe lista celor notificați se află Aro Palace, pentru aripa veche a clădirii, precum și Biserica Evanghelică, aceasta având mai multe proprietăți imobiliare în Brașov în situația dată, printre care Biserica Neagră și Liceul Teoretic Iohannes Honterus.



„Primul pas a fost făcut anul trecut. A fost demarată procedura de identificare a clădirilor și a fațadelor din Centrul Istoric, neîngrijite sau lăsate să se degradeze, fiind deja trimise notificări către proprietari. Al doilea pas va urma în acest an. Se va constitui o comisie din care vor face parte arhitectul șef al Brașovului și specialiști de la Direcția Urbanism și de la Direcția Fiscală Brașov, comisie care va evalua clădirile, după care, în Consiliul Local Brașov, vom supune aprobării o listă cu astfel de imobile pentru care se vor trimite somații către proprietari ca aceștia să ia măsuri, dacă nu, de anul viitor vor plăti impozit de 500%”, a anunțat Primarul Brașovului, George Scripcaru.



Unii dintre cei notificați par că sunt pe cale să se conformeze.



„Din datele pe care le avem, Aro Palace și-a alocat bani pentru ca în acest an să elaboreze proiectul tehnic necesar reabilitării corpului vechi al hotelului. Și cu administratorii Bisericii Negre am discutat zilele trecute, când le-am făcut o vizită. Ne-au arătat lucrările pe care le au în derulare și ne-au spus despre obiectivele lor în ceea ce privește refacerea unor imobile. Dacă întâmpină dificultați, noi, ca municipalitate, avem variante de a-i ajuta, prin cofinanțare, trebuie doar să se decidă în acest sens, pentru că sunt niște proceduri legale de urmat”, a menționat primarul.



În ceea ce privește lucrările la curtea Bisericii Negre, pentru care există deja un proiect aprobat cu ceva vreme în urmă, varianta ca acestea să fie finanțate în parte de municipalitate ar fi ca terenul să fie trecut în domeniul public al municipiului Brașov.