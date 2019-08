Importanța chiuvetei de bucătărie și sfaturi pentru alegerea ei

Când vine vorba de chiuveta de bucătărie, cu toții suntem de acord că este un element indispensabil în cea mai „activă” încăpere a casei. Pentru spălat vase și tacâmuri, pentru gătit și pentru igienă atunci când vine vorba de curățat și întreținut mobilierul de bucătărie, chiuveta de bucătărie este un element primordial. Dar de ce anume trebuie să ținem cont atunci când ne alegem o chiuvetă de bucătărie pentru acasă?Una dintre primele dileme este locul în care ar trebui să amplasăm chiuveta în bucătărie. Evident, trebuie să ținem cont de locul în care avem trase țevile de apă, dar nu putem uita nici de „triunghiul activităților”. ”Triunghiul activităților” este o regulă nescrisă în amenajarea bucătăriilor. Este vorba de triunghiul format din chiuvetă, suprafața de gătire (aragaz/plită) și frigider. Pentru a evita deplasările pe distanțe lungi în bucătărie, experții recomandă maximum 90 de centimetri între fiecare dintre cele două puncte ale triunghiului. Pentru bucătăriile mici, din apartamente sau garsoniere, regula triunghiului este cea mai potrivită pentru luarea unei decizii privind organizarea bucătăriei.În ziua de azi, din fericire, avem o multitudine de forme și design-uri care ne permit să găsim soluții pentru o chiuvetă indiferent de locul în care am amplasa-o.Când vorbim de materialele din care să fie construită chiuveta de bucătărie ni se deschide o plajă largă de posibilități: oțel inoxidabil, fontă, ceramică, granit, sticlă etc. Oțelul inoxidabil este printre cele mai populare variante, fiind destul de ieftin comparativ cu altele, deși depinde și de design. Acest material este foarte versatil și vine într-o mare varietate de forme pentru a instala chiuveta de bucătărie indiferent unde dorești.Fonta este materialul „de altădată” rezervat chiuvetelor de bucătărie. Emailată sau nu, fonta e dintotdeauna prezentă în opțiunile pntru chiuvetă. Este un material durabil și, dacă este emailat, ușor de întreținut. De asemenea, are un cost destul de redus.Ceramica este un material superior celor amintite anterior, dar este și mai fragilă, putând fi spartă destul de ușor. Granitul este opțiunea mai rezistentă, dar acesta are dezavantajul costului. Sticla, pentru că da, există și chiuvete de bucătărie din sticlă, arată cel mai bine, dar este cea mai fragilă.Este extrem de importantă igiena chiuvetei, de aceea aceasta trebuie să fie făcută cât mai des și cât mai ușor. Materialul din care este fabricată chiuveta este esențial. Evită materialele poroase, pentru că murdăria și bacteriile își pot face loc printre pori, indiferent cât de bine și de des ai curăța chiuveta. În plus, trebuie să fie dintr-un material rezistent, pentru a putea fi curățată cu apă fierbinte și cu produse de curățenie corozive.Când vine vorba de design, vorbim de forme, stil, culori, dimensiuni. Dar trebuie să ținem cont că alegerea chiuvetei trebuie să fie în armonie cu restul mobilierului de bucătărie și cu decorul acestei încăperi. În ziua de azi există o varietate uriașă de dimensiuni, modele, culori etc. de chiuvete de bucătărie, astfel că, indiferent de gusturile și de nevoile noastre, găsim orice ne-am dori.Chiuvetele de bucătărie se pot împărți pe categorii și din alt punct de vedere: al formei lor. Astfel, în funcție de preferințe, poți opta pentru chiuvetă de bucătărie ovală, rotundă, pătrată, dreptunghiulară, cu montaj pe colț etc. Evident, forma finală aleasă pentru chiuvetă depinde și de restul mobilierului de bucătărie, dar și de design-ul pe care vrei să-l dai acestei încăperi a casei.Știi deja că există chiuvete de bucătărie simple, cu o singură cuvă, dar și modele cu două cuve. Există chiuvete cu picurător sau fără picurător și așa mai departe... Chiuveta cu două cuve este, evident, mai practică, dar vine și cu un inconvenient: ai nevoie de mai mult spațiu pentru montarea sa.