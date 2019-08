„Îmblânzirea scorpiei” – varianta modernă, la Bastionul Ţesătorilor

Descriere foto: Vineri și sâmbătă, la Bastionul Țesătorilor are loc spectacol de teatru „Îmblânzirea scorpiei - My Kate”, o reinterpretare a textului shakesperian, propus de Centrul Cultural Reduta



Braşovenii sunt aşteptaţi, în această seară, dar şi sâmbătă seară, de la ora 20.30, la premiera spectacolului de teatru „Îmblânzirea scorpiei - My Kate”, o reinterpretare a textului shakesperian, propusă de Centrul Cultural Reduta.



Piesa va fi prezentată la Bastionul Ţesătorilor, în ambele seri, iar cei prezenți îi vor putea vedea evoluând doar pe Petrucchio (Mihai Niţu) şi Katarina (Patricia Ionescu).





Vom putea trăi împreună starea unui Shakespeare extrem de contemporan nouă, o experiență shaking-scene.



Dorința de a iubi și de a fi iubit există în fiecare dintre noi, însă felul în care acest spectacol ne-o induce este unic. Proiectați pe fundalul unui peisaj de sfârșit de lume, Katarina și Petruccchio se confruntă într-un război al sexelor, cu ardoare, spirit și simț al umorului exploziv, ca și cum ar fi primii/ultimii de pe pământ.



„Spectacolul concentrează în limbajul teatrului contemporan povestea extraordinară din „Îmblânzirea scorpiei”, a lui Shakespeare şi are toate atuurile pentru a cuceri publicul, prin strălucirea textului, prim mijloacele de expresie ale comediei şi teatralităţii şi mai ales prin jocul exploziv al actorilor, dar şi perspectiva de a fi selectat în prestigiosul Festival Internaţional Shakespeare din 2020, ca şi în alte Festivaluri din Reţeaua Festivalurilor Shakespeare, evenimente culturale în aer liber sau indoor”, a precizat Marius Cisar, director Centrul Cultural Reduta.

Scenariul este semnat de Radu Aldulescu, în timp ce regia poartă marca Alinei Hiristea.



În plus, va fi şi un video mapping, de care răspunde Iulia Pană.



Biletele pot fi cumpărate de la Centrul Cultural Reduta sau online, de pe biletebrasov.ro.





Echipa spectacolului:



Scenariul: Radu Aldulescu

Petrucchio: Mihai Nițu

Katarina: Patricia Ionescu

Regia artistică și ilustrația muzicală: Alina Hiristea

Cadru vizual: Șerban Savu, artist vizual (onorific)

Video edit și mapping: Iulia Pană

Regia și selecția muzicală: Alina Hiristea



Pret bilet: 30 lei

Comision procesare tranzacție: 3 lei

TOTAL: 33 lei