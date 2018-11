Iluminatul de sărbătoare din Braşov va avea anul acesta un concept special

Descriere foto: Iluminatul de sărbătoare din Braşov se schimbă anul acesta. Dispar perdelele de beculeţe, dar apare o fântână luminoasă în Piaţa Sfatului; Sursa: bzb.ro



Vor dispărea perdelele de beculeţe, dar vom avea o fântână luminoasă în Piaţa Sfatului!



Deşi tradiţia aprinderii iluminatului festiv pentru Braşov, oraş din poveste, era în 6 decembrie, anul acesta, având în vedere că sărbătorim 100 de ani de la formarea României Mari, Municipalitatea a luat decizia ca acest eveniment să se desfăşoare în data de 1 decembrie 2018, când se aniversează 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu România.



Din acelaşi motiv, iluminatul festiv va fi diferit faţă de ceilalţi ani, cu mai multe elemente noi şi pe o suprafaţă mult mai mare, astfel încât fiecare braşovean şi turist să simtă că Braşovul aniversează nu doar sărbătorile de iarnă, ci şi Centenarul Marii Uniri.



„Am solicitat firmei care se ocupă de iluminat ca în acest an să vină cu un nou concept de amenajare a străzilor şi piaţetelor din oraş, care să fie mai extins decât în ceilalţi ani, prin care să unim centrul oraşului cu Piaţa Unirii, ca simbol al acestui moment aniversar, pentru ca de 1 Decembrie să se simtă că Braşovul este în sărbătoare. Este un moment important pentru noi ca popor şi sper ca braşovenii să fie prezenţi pe 1 Decembrie în Piaţa Sfatului, pentru a putea spune împreună: «La mulţi ani, români, La mulţi ani, România!»”, a declarat primarul Braşovului, George Scripcaru.



Iluminatul festiv va fi montat pe următoarele străzi: Str. N. Iorga, str. Lungă (în dreptul Casei Armatei), Livada Poştei, b-dul Eroilor, str. Mureşenilor, str. G. Bariţiu, str. George Bariţiu, Şirul Ghe. Dima, str. C. Brâncoveanu, str. Prundului, str. Poarta Şchei, str. Grigoraş Dinicu, str. N. Bălcescu, str. Apollonia Hirscher, str. Postăvarului, str. Republicii, str. M. Weiss, str. Diaconu Coresi. La acestea se adaugă Parcul Titulescu, Piaţa Sfatului, Piaţa Unirii, Piaţa G. Enescu şi Piaţa Sf. Ioan.



În câteva dintre zone se schimbă şi conceptul de amenajare, astfel Strada Republicii va fi gândită ca o traversare de 27 de portaluri care te duc spre locul central al Braşovului istoric. În Piaţa Sfatului, pe lângă brad şi Târgul de Crăciun, în zona fântânii arteziene, va fi amplasată o fântână luminoasă, iar în Piaţa Sf. Ioan va fi amplasat un brad de Crăciun din luminiţe cu înălţimea de 10 m.



Şi zona pietonală nou-creată în zona clădirii primăriei, la intrarea dinspre str. Nicolae Iorga, va deveni mai luminată, prin amplasarea unui copac de lumini, de 4 metri înălţime. Doi îngeraşi luminoşi de 3 metri vor fi amplasaţi în Parcul Titulescu.



Toate modelele luminoase de pe stâlpi vor fi diferite faţă de cele din anii anteriori, iar bradul din Piaţa Sfatului va arăta ca un brad tradiţional de Crăciun.



Conform Primăriei Braşov, costurile pentru iluminatul de sărbători sunt estimate la aproximativ 100.000 de euro, din care o parte importantă va fi susţinută de către operatorul serviciului de iluminat public.



Având în vedere că în acest an, în programul de iluminat de sărbători sunt incluse şi străzile dintre Piaţa Unirii şi magazinul Star (str. Prundului, str. Poarta Şchei, str. Grigoraş Dinicu şi str. N. Bălcescu), străzi care sunt cu sens unic şi în mare parte, cu o singură bandă de circulaţie, începând din noaptea de 7 spre 8 noiembrie, pe acest traseu se vor introduce restricţii de circulaţie. Astfel, etapizat, circulaţia pe aceste străzi va fi închisă parţial, traficul fiind deviat, între orele 24.00 şi 5 dimineaţa până la finalizarea montării iluminatului ornamental.