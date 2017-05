Ilarion Ionescu Galați, la Mix Actual!

Da, costă mult cultura, dar și mai mult costă incultura! Întâlnire magică, la Mix TV cu cel supranumit " prințul baghetei", Ilarion Ionescu Galați. Anul acesta face 80 de ani și este directorul onorific al Festivalului "Brașov MAI cultural" . Aristocratul muzicii românești spune că: "Dacă mor mâine, mor fericit că las în urma mea o dâră... Un copil special- Florin Ionescu Galați, unul din marii artiști ai României- și altul și mai special, Filarmonica din Brașov"- maestrul Ilarion Ionescu Galați, la Mix Actual."Secretul meu? Nu mi-am făcut niciodată iluzii, ca să nu am decepții, nu am făcut rabat la calitate și nici compromisuri cu oamenii. Toți știau de gura mea. Și acum am vârsta ( și, mai ales, palmaresul!- spunem noi) la care îmi permit să spun adevărul!"Ilarion Ionescu Galați la Mix Actual.