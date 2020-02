IKEA retrage cana de voiaj TROLIGTVIS din cauza nerespectării cerințelor de siguranță

Descriere foto: IKEA retrage cana de voiaj TROLIGTVIS din cauza nerespectării standardelor de siguranță; Sursa: ikea.com



Pentru a menține standardele ridicate cu care și-a obișnuit clienții, IKEA recunoaște că testele efectuate arată că un produs comercializat transmite substanțe chimice care depășesc limitele prescrise. Așa că retrage din circulație respectivul produs, cu plata pe loc și cu scuzele de rigoare!



IKEA îndeamnă toți clienții care au cana de voiaj TROLIGTVIS marcată „Made in India” să nu o mai folosească. Rapoartele de testare recente arată că produsul poate transmite substanțe chimice care depășesc limitele prescrise.



Riscul oricăror efecte negative asupra sănătății este foarte scăzut, însă ca masură de precauție IKEA le recomandă clienților care au cana de voiaj să returneze produsul în orice magazin IKEA pentru a primi inapoi suma integrala platită pe produs.



IKEA tratează siguranța produselor cu foarte multă seriozitate. Toate tipurile de produse IKEA sunt testate constant și respectă standardele și legislația aplicabile, precum și cerințele proprii ale IKEA.



IKEA a primit recent rapoarte de testare care arată că TROLIGTVIS cana de voiaj poate transmite cantități de ftalat de Dibutil (DBP) care depășesc limitele prescrise.



De foarte mulți ani, IKEA a decis să interzică utilizarea tuturor ftalaților în produsele care intră în contact cu alimentele și prin urmare, a oprit vânzarea acestei căni în timpul anchetei. Investigația a arătat că TROLIGTVIS cană de voiaj marcată „Made in India” poate fi afectată.



IKEA vinde în continuare cana de voiaj TROLIGTVIS cu marcajul „Made in Italy”. Investigatia a arătat că aceasta respectă toate cerințele de calitate și este perfect sigură de utilizat.



Cana de voiaj TROLIGTVIS a fost pusă la vânzare in luna octombrie 2019.



IKEA îndeamnă clienții care dețin acest produs cu specificația „Made in India” să îl returneze în orice magazin IKEA pentru a li se restitui suma integrală plătită pe produs. Nu este necesară nicio dovadă a achiziției, cum ar fi bonul fiscal.



IKEA își cere scuze pentru orice eventual inconvenient provocat de această retragere.