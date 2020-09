Identificarea fără mască, obligatorie de două ori la secția de vot

Descriere foto: Alegătorii care vor merge la vot la alegerile locale din 27 septembrie 2020 vor fi nevoiți să îşi dea jos masca obligatorie de două ori, pentru a fi identificaţi de operatorul de tabletă şi de preşedintele secţiei de votare; Sursa: bzb.ro



Cum votăm în 27 septembrie, regulile SARS-CoV-2



Alegătorii care vor merge la vot la alegerile locale din 27 septembrie 2020 vor fi nevoiți să îşi dea jos masca obligatorie de două ori, pentru a fi identificaţi de operatorul de tabletă şi de preşedintele secţiei de votare. În plus, alegătorii trebuie să-şi dezinfecteze mâinile de două ori, la intrarea şi ieşirea din secţia de vot, a anunţat preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituleţu-Buică, într-un interviu pentru Agerpres.



Costul total al alegerilor locale din acest an a crescut la circa un miliard de lei, a anunţat oficialul. Motivul – creşterea indemnizaţiilor pentru cetăţenii care fac parte din corpul electoral, precum şi o suplimentare cu 19 milioane lei pentru măsurile de protecţie sanitară la secţiile de votare.





În timpul desfășurării alegerilor, în secţiile de vot va trebui păstrată distanţa de un metru între persoane, membrii secţiilor de votare. Vor exista panouri despărţitoare faţă de alegători. În plus, în secţiile de vot va fi efectuată în permanenţă aerisirea spaţiilor în care se votează.