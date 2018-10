Idei de cadouri pentru barbati

Sigur ne-am lovit cu totii de problema aceasta la un moment dat: ce cadou sa oferim barbatului important din viata noastra? Fie ca vorbim despre cadouri corporate pentru un partener de afaceri , sot, tata sau cel mai bun prieten, ideile de cadouri pentru barbati sunt aproape la fel de rare ca si ploaia in desert. Poate ca barbatii nu sunt atat de pretentiosi, insa cu siguranta stiu sa aprecieze un cadou original, inspirat si cu bun gust, asa ca atunci cand vrei sa alegi un cadou pentru barbatii din viata ta, asigura-te ca faci macar minimul de research inainte de a achizitiona ceva. Iar pentru ca vrem sa iti usuram putin munca si sa iti luam de pe cap problema alegerilor, iti sugeram cateva idei de cadouri pentru barbati, fie ei melomani, gameri inraiti sau barbati de cariera.Pentru ca tehnologia se misca alert, iar noi ne miscam impreuna cu ea, gandeste-te la un cadou super practic pentru barbatul pasionat de tech. Cum ar fi o bratara fitness de top, care sa il ajute nu doar sa fie mai organizat, dar sa il si motiveze sa se ridice mai des de la birou sau de pecanapea. In plus, o bratara fitness ii va monitoriza bataile inimii, il va ajuta sa finalizeze antrenamentele incepute, ii va calcula caloriile sau pasii si mai mult, il va ajuta sa aiba un somn mai linistit si odihnitor. Din multitudinea de gadgeturi de acest gen de pe piata, tot ce trebuie sa faci e sa alegi bratara cu cele mai multe functii care se potrivesc personalitatii barbatului caruia urmeaza sa i-o oferi.Barbatul din viata ta nu doar asculta muzica, ci o simte, se pierde in ea si uneori pot sa treaca ore intregi fara sa isi intrerupa sesiunile de auditie muzicala? Ce alt cadou mai potrivit pentru un audiofil daca nu o pereche de casti profesionale? Gama de casti audio premium s-a diversificat enorm in ultimii ani, asa ca vei avea de unde alege o pereche de casti care sa confere un sunet impecabil, o scena larga si niste basi curati si cu un punch energic. Iar daca aceste casti mai sunt si confortabile si usoare, probabil ca e inutil sa strigi dupa el sa nu uite sa cumpere lapte. Cel mai probabil nu te va auzi :)Lucreaza de acasa, sau ar vrea sa aduca un accent personal biroului de la servici? Ofera-i un set personalizat din lemn, care sa contina o agenda, containere speciale pentru pixuri, agrafe de birou si capse si eventual o mica lampa de birou. Iti va multumi pentru cadoul inspirat si practic, deoarece va reusi sa isi organizeze mult mai bine spatiul de lucru.Cui nu ii place un barbat bine aranjat, cu o barba perfect netezita si cu un par stralucitor, aranjat dupa ultimele tendinte? Ei bine, barbatii care isi cunosc adevarata valoare, stiu cat este de important sa arate impecabil de fiecare data cand parasesc casa. De aceea, un set de ingrijire pentru par si barba este cea mai buna idee pentru un barbat care frapeaza mereu prin simpla sa prezenta. Setul trebuie sa contina neaparat un balsam sau un ulei pentru barba, o pomada sau o ceara pentru par, si eventual cateva ustensile pentru aranjarea parului si a barbii.Iar pentru acele momente cand ramai in pana sau timpul nu este de partea ta, nu iti pierde speranta. Una din cele mai bune idei de cadouri pentru barbati ramane in continuare un cadou traditional, umplut cu toate bunatatile . De la ciocolata fina, la un vin bun, un cos cadou ii va rasfata simturile si il va face cu adevarat fericit, deoarece, stim cu totii, dragostea trece prin stomac.