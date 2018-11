Iata de ce sa alegi o bicicleta magnetica pentru antrenamentele de acasa!

Una dintre principalele probleme cu care ne confruntam in prezent este lipsa timpului, iar aceasta poate sta la baza unui stil de viata dezordonat si a obiceiurilor nesanatoase de a ne alimenta. Astfel, aspectul fizic si starea generala de sanatate au de suferit din aceasta cauza, iar iesirile in parc la alergare sau mersul la sala sunt activitati pe care rar apucam sa le intreprindem. Cu toate acestea, daca si tu vrei sa slabesti, sa-ti tonifiezi musculatura si sa-ti imbunatatesti starea generala de sanatate, exista o solutie simpla si eficienta: bicicleta magnetica folosita in confortul propriei locuinte.Obiectivele fitness pe care le ai in minte pot fi atinse intr-o scurta perioada de timp cu ajutorul exercitiilor cardio efectuate in mod regulat pe o bicicleta magnetica, iar beneficiile acestei activitati sportive vor fi resimtite atat fizic, cat si in plan mental. In cazul in care alegi sa montezi o bicicleta magnetica in casa ori la birou, timpul alocat activitatii fitness va fi folosit eficient, iar disponibilitatea aparatului si faptul ca nu va mai trebui sa acorzi atentie vestimentatiei in timpul exercitiilor te vor convinge de confortul pe care aceasta solutie il ofera.De ce sa alegi o bicicleta magnetica Unul dintre cele mai importante avantaje pe care acest tip de aparat fitness le ofera este volanta mai mare in comparatie cu alte modele de bicicleta stationara. Dimensiunile si greutatea volantei vor determina o rezistenta mai puternica la pedalat, astfel incat efortul fizic depus pe durata exercitiilor va fi unul intens, cu consecinte evidente: corpul tau va putea arde un numar mai mare de calorii in urma solicitarii puternice.Principii de functionareBicicleta magnetica se deosebeste de restul bicicletelor stationare prin prezenta pe roata a unor magneti ce asigura o tensiune constanta de-a lungul utilizarii aparatului si, in consecinta, sistemul de franare poate fi ajustat manual. Astfel, rezistenta la pedalare va creste sau descreste in raport cu rotatia butonului de tensiune ce regleaza respectivii magneti. Pentru a controla viteza volantei, sistemul de franare se bazeaza pe tehnologia curentilor turbionari.In ce situatie este potrivita o bicicleta magnetica?Avand in vedere dimensiunea si greutatea volantei, precum si sistemul folosit pentru a asigura franarea, bicicleta magnetica este cea mai buna optiune atunci cand scopul tau fitness este pierderea rapida in greutate. Dat fiind faptul ca efortul depus in timpul programelor zilnice de antrenament va fi unul considerabil, pe langa arderea caloriilor intr-un ritm ametitor, musculatura inferioara a corpului se va tonifia vizibil.Indiferent de modelul de bicicleta magnetica ales, antrenamentele zilnice te vor ajuta la intarirea sistemului imunitar si la imbunatatirea sistemului cardiovascular, iar cresterea ritmului cardiac va duce la o buna oxigenare a tuturor celulelor din corp. In plus, miscarea controlata in totalitate si lipsa socurilor in articulatii conduc la o reducere considerabila a riscurilor de accidentare. Asadar, in timpul exercitiilor pe bicicleta magnetica vei putea sa-ti protejezi gleznele, genunchii si soldurile, iar neplacerile de natura musculara vor fi evitate daca respecti perioadele de incalzire si revenire obligatorii la fiecare antrenament.