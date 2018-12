Iata cum sa alegi o oferta avantajoasa de inchirieri microbuze pentru calatoriile din iarna aceasta

Printre cele mai frumoase amintiri care ne insotesc toata viata sunt, probabil, si cele petrecute in sanul familiei cu ocazia sarbatorilor de iarna. Tocmai de aceea, multe persoane organizeaza vacante cu familia, prietenii sau chiar grupul de colegi de la serviciu in anotimpul cadourilor. Daca si tu planuiesti o calatorie la munte sau intr-o zona in care traditiile vechi de sarbatori inca se mai tin, primul lucru pe care va trebui sa il ai in vedere este transportul, iar serviciile de inchirieri microbuze sunt varianta potrivita. O masina cu 8+1 locuri este confortabila pentru sofer si pasageri, poate transporta bagaje voluminoase, iar economia de carburant este un avantaj de care cu siguranta vei dori sa profiti.In cazul in care ai definitivat lista cu persoanele care vor necesita transport pana la destinatia pe care ati ales-o, a venit timpul sa evaluezi numeroasele oferte de inchirieri microbuze disponibile pe piata si sa faci alegerea potrivita in functie de numarul de persoane si necesitatile specifice de transport.In primul rand, trebuie sa ai o posibilitate simpla si rapida de a intra in posesia autovehiculelor rezervate (online sau telefonic). Astfel, o oferta de calitate se va deosebi printr-un proces de rezervare ce dureaza cateva minute si poate fi parcurs inclusiv prin intermediul unui call-center disponibil non-stop. In plus, livrarea masinii la adresa aleasa de tine ar trebui sa fie facuta in cel mult 3 ore de la rezervarea modelului dorit.Acesta este numai primul pas, insa mai este o lista intreaga de aspecte pe care trebuie sa le iei in considerare pentru a te asigura ca faci alegerea corecta. Iata cateva dintre acestea:- preturile afisate pe site ar trebui sa cuprinda toate asigurarile si taxele - RCA, full Casco, rovinieta - ca tu sa nu ai neplacuta surpriza de a scoate din buzunar o suma mai mare decat cea pe care ai anticipat-o;- microbuzul sa fie livrat cu plinul facut si inlocuit rapid si gratuit in caz de avarie;- sa nu fie impusa nicio limita de kilometri, iar daca doresti sa depasesti granitele tarii, sa iti poata fi puse la dispozitie si polite de asigurare valabile in spatiul european;- la cerere, microbuzul inchiriat sa poata fi insotit si de sofer pentru ca tu si familia, prietenii sau colegii sa va puteti relaxa pe toata durata calatoriei;- sa primesti garantia ca toate vehiculele puse la dispozitie prin serviciul de inchirieri microbuze sunt mai noi de 5 ani si sunt supuse unor inspectii tehnice minutioase inainte de a-ti fi predate, tocmai pentru ca siguranta pasagerilor este intotdeauna pe primul loc.De-a lungul celor peste 12 ani de experienta pe piata autohtona, FocusRent a oferit seriozitate si profesionalism tuturor clientilor care au ales sa apeleze la serviciile sale de inchirieri microbuze si masini mici. Astfel, in oferta FocusRent vei gasi toate beneficiile de mai sus si multe altele, iar modelele auto cu 8+1 locuri pe care le vei avea la dispozitie sunt doua dintre cele mai apreciate din aceasta clasa: Mercedes Vito si Volkswagen Transporter.Tehnologia si sistemele de ultima generatie dezvoltate de Mercedes sunt accesibile si pentru modelul Vito, astfel incat siguranta pasagerilor si confortul acestora vor fi imbunatatite de tehnologii precum: asistent pentru mentinerea atentiei la drum, sistem de monitorizare a presiunii in pneuri, asistent pentru pornirea in rampa si asistent de stabilizare la curenti laterali.Acelasi lucru poate fi spus si despre modelul de autovehicul 8+1 al celor de la Volkswagen: si acesta beneficiaza de cele mai noi dotari si tehnologii auto dezvoltate de producator. Astfel, VW Transporter ofera ESP perfectionat, sistem Side Assist, sistem de LED-uri integrate in oglinzile laterale si senzori pentru presiunea pneurilor.Ambele modele disponibile in oferta de inchirieri microbuze au un design exterior foarte placut, creat si perfectionat de inginerii germani, iar interiorul amandurora este luxos si spatios, oferind confortul de care pasagerii au nevoie.Fa-ti o vacanta de iarna memorabila apeland la serviciile de inchirieri microbuze oferite de FocusRent. Asigura-te ca familia, prietenii sau colegii tai vor avea parte de o calatorie desfasurata placut si in conditii de siguranta!