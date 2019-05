Iata cum poti evita clauzele dezavantajoase ale serviciilor de inchirieri auto

In marile orase ale tarii si nu numai, serviciile de transport urban sunt depasite si nu mai tin pasul cu nevoile societatii din prezent. Acesta este unul dintre motivele pentru care serviciile de inchirieri auto au rasarit precum ciupercile dupa ploaie si sar in ajutorul clientilor, spre a le garanta confortul, siguranta si eficienta in secolul vitezei.Daca nu ai mai apelat pana acum la piata serviciilor de inchirieri auto, esti tentat sa alegi cel mai mic pret, care nu vine intotdeauna cu cele mai avantajoase oferte. Din contra, este foarte posibil sa te trezesti in situatia de a fi semnat un contract care contine clauze dezavantajoase si ai putea ajunge cu portofelul gol intr-o clipita.In afara tarifelor practicate, trebuie sa te informezi cu privire la pachetul complet de servicii de inchirieri auto , astfel incat sa poti alege cea mai potrivita oferta pentru tine. In cele ce urmeaza, vei avea posibilitatea de a gasi unele dintre cele mai importante indicii, care te pot ajuta sa creezi o selectie viguroasa printre numeroasele oferte.Acesta este poate unul dintre cele mai importante criteriile de alegere a unor servicii de inchirieri auto, motiv pentru care este bine sa stii ca, din pacate, multe companii apeleaza la strategii de atragere a clientilor prin afisarea pe site a unui pret mai mic decat cel final, real.Este recomandat sa alegi o companie de pe piata serviciilor de inchirieri auto care iti permite sa compari preturile sau care are tarifele afisate intr-un mod transparent pe site, intr-un loc vizibil. De asemenea, este important sa iei in calcul daca pretul include taxele de drum si asigurarile auto necesare utilizarii autovehiculului, inainte sa aproximezi costurile totale ale pachetelor de servicii.Daca inca nu ai constientizat acest lucru, trebuie sa stii ca preturile tind sa creasca in functie de clasa autovehiculului. In general, serviciile de inchirieri auto ofera masini din categoria economy, business si luxury. Cu cat te orientezi catre o masina cu mai multe optiuni, mai confortabila, mai sigura, mai puternica si cu un aspect modern, cu atat preturile cresc, dar si nivelul tau de confort si siguranta este mult mai ridicat.Cand vrei sa compari in mod corect un pretul serviciilor de inchirieri auto, alege doua site-uri diferite cu modele auto din aceasi categorie si vezi care pret este mai convenabil. Tine cont, totusi, ca respectivul automobil ar putea sa nu includa optiuni care ti-ar putea fi de folos.Atunci cand stii sigur ca vei avea nevoie de serviciile de inchirieri auto pentru cateva zile, tine sub observatie site-urile preferate si vaneaza ofertele cu preturi reduse. In general, companiile de inchirieri auto ofera reduceri semnificative cand perioada de inchiriere depaseste 5, 15 sau 25 de zile.Este normal ca, atunci cand platesti pentru un anumit serviciu, sa il poti folosi dupa bunul plac si sa nu fii restrictionat la un numar fix de kilometri parcursi. Tototdata, ar fi bine sa fii foarte atent la termenii si conditiile din contract, intrucat in subsolul paginii ai putea intalni interdictia de a nu depasi granitele tarii la volanul masinii inchiriate.Daca planuiesti sa iesi din orasul de unde ai inchiriat masina, nu uita de rovinieta, pentru ca adesea aceasta taxa nu este inclusa in pret si este obligatorie pentru circulatia pe drumurile nationale. Aceasta taxa de regula majoreaza pretul total de inchiriere, dar cu siguranta vei gasi oferte ce includ taxa de rovinieta in pret.Companiile de inchirieri auto serioase nu vor restrictiona niciodata circulatia pe drumurile nationale sau cele europene, ba din contra, unele dintre acestea sunt dispuse sa ofere o extindere a politei Casco atunci cand doresti sa iesi din tara.Daca vrei sa beneficiezi de oferte transparente, oferite cu profesionalism si multiple avantaje incluse in pretul de baza, apeleaza cu incredere la FocusRent, o companie cu experienta de peste 12 ani pe piata de inchirieri auto din Bucuresti, Otopeni si Cluj.