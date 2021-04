Iata câteva lucruri pe care poți să le faci la AFI mall în luna aprilie si de Paste, pe lângă shopping și restaurante

Încă de la deschiderea din 21 octombrie 2020, AFI Brasov duce mai departe cu mândrie istoria locului unde s-a aflat până în 2012 uzina Hidromecanica. Își doreste să se implice în comunitatea locală, a redat viață locului în care se afla cea mai veche fabrică din Brasov, construită în 1914 de industriașii vremurilor trecute, Frații Karl si Samuel Schiel.







Atelierele Iepurașului organizate cu artizani și meșteri populari din Brașov fac parte din același proiect, de a susține tradițiile din zonă.



„Ne-am dorit să le oferim șansa copiilor să cunoască și să îndrăgească tradițiile sărbătorilor de Paște din Transilvania alături de meșteri populari. Am organizat ateliere de pictură icoane pe sticlă si ateliere de încondeiat ouă – participarea la ateliere s-a oferit cu titlu gratuit adulților și copiilor din Brașov prin concursuri organizate în social media pe conturile AFI Brașov.” a declarat Anemona Hermeneanu Marketing Manager.







Târgul artizanilor și meșterilor populari și Căsuța iepurașilor de Paște





La etajul 1 al mall-ului, în cadrul tîrgului „Târgul artizanilor și meșterilor populari”, clienții pot achiziționa produse realizate manual pentru cadouri de Paște: de la obiecte vestimentare, bijuterii, jucării croșetate, ii, tradiționala turtă dulce în formă de iepuraș, icoane pe sticlă pictate manual, obiecte de decor, dulcețuri și alte produse culinare realizate de producători locali, până la produse dedicate sărbătorilor Pascale, produse realizate handmade cu măiestrie și drag, după tradițiile transilvănene.Târgul va fi activ până în data de 9 mai, când cu ocazia Zilei Europei, Filarmonica din Brasov va oferi un concert cu imnul European “Oda Bucuriei”.







Tot la etajul 1, esplanada găzduiește Căsuța Iepurașilor de Paște într-un decor desprins din poveștile copilăriei, cu veverițe, iepurași, copaci verzi, copaci înfloriți și flori supradimensionale. Insula macilor pentru amintiri faine, un panou cu aripi imense ale unui future – foto corner.







Flori, fluturi și culori de primăvară





Sau cu alte cuvinte noul decor din AFI Brașov. Florile și fluturii sunt vestitorii primăverii, al lunilor pline de prospețime și culoarea care se manifestă printr-o explozie de vegetație.







De aici ideea de oferi experiența noului sezon și experiența sărbătorilor de Paște într-un decor de poveste la AFI Brașov cu fluturi de toate culorile care zboară, la propriu și la figurat prin mall pentru a bucura retina vizitatorilor și pentru a le reaminti că a venit primăvara și că trebuie să fie mai optimiști, mai plini de speranță, mai bucuroși și cu chef de viață. Mai mult decât atât clienții au ocazia să afle mai multe informații și curiozități despre câteva dintre speciile de fluturi existente, pe panoul poziționat la parterul mall-ului.





Activare de ecologizare a Tâmpei





Activarea de ecologizare a Tâmpei, nu a fost aleasă la întâmplare, ci a avut același scop, de implicare în comunitate. Începând de anul acesta AFI a dat startul unei tradiții alături de comunitatea locală de a ecologiza Tâmpa în fiecare an, pe 22 aprilie cu ocazia Zilei Pamantului. La activare s-au strâns peste 150 de voluntari din Brașov, care împreună cu echipa AFI Brașov au reușit să adună 7mc de deșeuri reciclabile, care au fost ridicate ulterior de o firmă specializată în reciclarea deșeurilor.







Pentru a păstra același spirit, pe Podul Artiștilor, este găzduită o expoziție cu obiecte de artă realizate din doze de aluminiu în parteneriat cu ”Can Art & Design. O doză din aluminiu se descompune în mod natural în 100 de ani. Reciclată, o doză poate ajunge înapoi în raft în doar 60 de zile, consumând astfel cu 95% mai puțină energie față de energia folosită pentru producerea din materii prime. Utilizate în scop artistic, dozele din aluminiu pot fi transformate în adevărate opere de artă și de conștientizare.







Scopul acestei expoziții este de a atrage atenția asupra importanței dozelor din aluminiu ca material reciclabil. Reintepretarea celebrei opere „Sarutul” (Klimt), potretul lui Salvador Dali, Zana Reciclina, Poem Dadaist, sunt doar câteva din temele tablourilor care fac obiectul expoziției din AFI Brașov, din luna mai.







Activ în 19 țări din Europa, programul Every Can Counts depune eforturi pentru a crește nivelul de conștientizare cu privire la reciclarea dozelor din aluminiu. Every Can Counts este considerat programul principal pentru promovarea reciclării dozelor de aluminiu în Europa, încurajând oamenii să recicleze dozele indiferent de locul în care se află – acasă, la birou sau „on the go” dar și să le folosească în proiecte artistice precum Can Art&Design organizată de Ziua Pământului în AFI Brașov.