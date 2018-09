Iarna la inceput de Toamna

Vesti nu tocmai bune de la meteorologi, vremea se răcește brusc, iar temperaturile placute de toamna vor scadea simtitor in urmatoarea perioada.



Un val de aer arctic va pătrunde în România.



Debutul toamnei astronomice a marcat, în acest an, şi o răcire accentuată a vremii.



Potrivit meteorologilor, o masă de aer polar din zona Arctică a pătruns în România, iar temperaturile au scăzut brusc pe întreg teritoriul țării. Este posibil ca in zilele urmatoare la munte sa cada si primii fulgi de zapada.



De duminică, un val polar a adus o scădere a temperaturilor chiar şi până la 13-15 grade, in zona de nord a țării.

De luni, răcirea s-a simţit şi în celelalte regiuni.



Cu toate acestea temperaturile vor fi foarte diferite de la nord la sud.



Marți și miercuri temperaturile ar urmă să scadă dramatic peste tot. Termometrele nu vor arăta mai mult de 20 de grade nicăieri, iar în centru şi nord ajung la cel mult 12, pentru ca noaptea să coboare la minus -2, -3 grade.



La munte, la altitudini mai mari de 1.500 m, vor fi şi lapoviţă sau ninsoare.



Cu toate acestea la sfârşitul săptămânii vremea se întoarce la temperaturile normale pentru finalul lui septembrie.



Cat despre începutul lunii octombrie, meteorologii anunţă temperaturi în general potrivite pentru data din calendar.