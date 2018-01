Husele 360, o revoluție pentru telefonul personal

Cei mai mulți dintre noi fac greșeala ca atunci când își achiziționează o husă să nu acorde importanța necesară și ecranului telefonului. Ne gândim că e important să protejăm partea posterioară a telefonului împotriva șocurilor, dar uităm cât de multe neplăceri pot să ne cauzeze un ecran zgâriat sau spart.Dacă până acum ați văzut husele de protecție mai mult ca pe niște accesorii sau doar protecții pentru partea posterioară a telefonului, ar trebui să vă schimbați percepția și să vă orientați spre huse care pot să vă ofere protecție completă.Indiferent de telefonul inteligent pe care îl dețineți, online-ul vine cu foarte multe soluții pentru nevoile dumneavoastră. Dacă până acum trebuia să stați să cautați prin marile centre comerciale husele preferate, tot ce trebuie să faceți acum e să vă orientați spre magazinele online de profil, cum de exemplu este și www.stifler.ro Nu numai că veți găsi produse de cea mai bună calitate, dar veți avea ocazia să vă echipați corespunzător telefonul, cu protecție imbatabilă. Husele de tip 360 oferite de magazinul Stifler aduc reale beneficii în acest sens; trebuie doar să vă alegeți modelul preferat.Pentru a vă face o idee cu privire la ce anume oferă de fapt aceste tipuri de huse, am decis să facem o prezentare a câtorva dintre produsele de acest fel, existente pe site. Vă vor schimba cu adevărat percepția pe care o aveați înainte în acest sens.După cum bine se poate observa și în poza de mai sus, respectivul produs (husa) oferă protecția supremă telefonului Samsung, dar fără a-i afecta în vreun fel aspectul. Dimpotrivă chiar, husa trece aproape nedetectată, atât de bine se mulează pe telefon.În plus, dacă nu vă place culoarea originală a telefonului, cu ajutorul acestei huse puteți să îi schimbați per total aspectul. Pe site sunt disponibile mai multe modele, a căror culoare poate să varieze de la roșu, maro, gri, albastru, chiar și rose gold, o culoare vedetă, prezentă aproape peste tot.De asemenea, la achiziționarea husei se oferă o folie de protecție cadou, care va oferi reale beneficii pentru întregul telefon.Pentru că sunt destul de mulți simpatizanți ai acestei mărci de telefoane, nu ar fi corect să nu existe și pentru ei huse cu protecție completă. Husa este subțire și se mulează perfect pe telefon. Tocmai datorită acestui lucru, este o husă care nu îngreunează mai deloc greutatea finală a telefonului. Totodată, apără complet telefonul de praf, șocuri, dar și umiditate. De asemenea, și în cazul achiziționării acestei huse se oferă o folie de protecție cadou.Pentru că un iPhone are nevoie de o protecție suplimentară, ar fi păcat să nu i se ofere una de cea mai bună calitate, care să protejeze complet telefonul împotriva posibilelor șocuri sau izbituri suferite. Achiziționarea unei huse de calitate, de acest tip, 360, vă scutește de posibilele vizite la un service gsm. După cum bine ne putem imagina, este mult mai scumpă înlocuirea display-ului sau a altor componente decât achiziționarea unui huse care e capabilă să ofere protecție optimă în aproape orice situație, chiar și împotriva umidității de afară.În cazul acestei huse, posibilitățile cromatice sunt foarte multe. Dacă dețineți un Samsung Galaxy S7 Edge, această husă este alegerea ideală. Nu numai că vă face telefonul să fie aproape nemuritor și imbatabil în fața șocurilor, dar mai aveți și posibilitatea de a vă găsi culoare preferată pe care ați tot căutat-o și nu ați reușit să o găsiți. Culorile disponibile sunt: roșu, gri, roz, verde, maro, precum și auriu.Niciodată nu strică o husă de protecție, mai ales când arată atât de bine și parcă dă viață întregului telefon. În plus, faptul că oferă protecție completă parcă vine ca un plus de siguranță cum rar a mai fost experimentat. Așa că, de ce nu ați opta pentru o asemenea frumusețe, care poate fi oferită și drept cadou?Oferte sunt nenumărate când vine vorba de huse, dar nu toate sunt și eficiente. Cele mai multe dintre acestea pun preț pe aspect, așa că de ce nu ați achiziționa una care să ofere ambele avantaje la pachet, protecție și îmbunătățirea aspectului?