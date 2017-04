Hotelierii brașoveni, nominalizați la premiile ospitalității românești

Opt hoteluri braşovene au fost nominalizate anul acesta la categoriile Galei TopHotel Awards, eveniment care va avea loc pe 26 mai la Bucureşti și care premiază hotelurile, agenţiile de turism, restaurantele şi profesioniştii care au marcat evoluţia industriei hoteliere, a turismului şi a ospitalităţii din România.







Două hoteluri sunt nominalizate pentru „Hotelul anului – categoria patru stele, neafiliat unui lanţ hotelier”. La categoria „Locaţia anului pentru întâlniri şi conferinţe de afaceri” sunt nominalizate, din Braşov, trei hoteluri. Alte două sunt nominalizate la categoria „Deschiderea hotelieră a anului”, iar trei hoteluri din Poiana Braşov îşi dispută titlul de „Hotelul anului – categoria patru stele pentru turism de agreement”.







De asemenea, echipele din patru hoteluri sunt nominalizate la titlul de „Hotel Team of The Year”. În acelaşi timp, bucătarul Ioan Florescu este nominalizat la categoria „Chef of the Year”.