Prima reacție a lui Raed Arafat în scandalul intervenției de la Colectiv: „Nu îmi dau demisia”

Șeful DSU spune din nou că nu a știut de imaginile făcute publice ieri și că nu a dat dispoziție să fie ascunse.„Dacă vorbim de filmul propriu-zis, cel puțîn o opinie pe care pot să o dau e că acest film nu aduce aspecte noi asupra intervenției, el arată câteva secvențe și în aceste secvențe se văd pompierii mai ales într-o anumită locație, unde se scoteau victimele și, din păcate, decedații. Nu arată per ansamblu toată intervenția. Acest film prinde primele momente, momente în care încă nu toate echipajele sosiseră, nu existau destule tărgi, nu existau destule, dar el nu arată locul und erau duși și tratați răniții, departe de locul unde se filma. Toate astea le detaliem – și cred că se dorește acest lucru din partea noastră - când vom organiza conferința de presă și dacă se dorește, putem să obținem și păreri și din alte țări asupra acestor filme, țări care au trecut prin astfel de situații și sunt convins că au avut aceleași etape pe care le-am avut și noi”, a spus Raed Arafat.Șeful DSU a vorbit și despre conferința de presă susținută ieri de șefii ISU București, ale căror declarații au fost criticate.„Unele declarații au fost speculate cum că pompierii nu sunt instrutii în dezastre. Da, poate că nu s-a concentrat la nivelul facultății, la nivelul universității, pe partea de dezastre, dar asta nu înseamnă că nu sunt instruiți pe dezastre. Intervin la inundații, la diferite catastrofe. E adevărat că intervenția de la Colectiv a fost una foarte specifică și nu o tragedie cu care nu s-a mai confruntat deloc IS U București . Motiv pentru care am început să organizăm cursuri de răspuns la astfel de situații, în afară de exerciții. ultimul a fost făcut cu colegi din Paris”, a continuat el.Arafat spune că nu își va da demisia în urma publicării acestor imagini.„Este dreptul oricărui Guvern și premier care vine să îmi zică: nu vreau să mai lucrez cu tine și nu mai stau niciun minut. Eu nu îmi înaintez demisia că nu vreau să aud că da, tu ai plecat, nu noi te-am dat afară. Cine vine poate să îmi zică să plec și plec”, a spus el.Șeful DSU spune el și colegii săi au primit insulte în urma dezvăluirilor din presă și că acestea sunt „rezultatul unei manipulări care este foarte bine analizată și foarte bine studiată”.„Până în data de 30 (în 30 octombrie se comemorează patru ani de la tragedia din Colectiv, n.r.), se dorește creșterea nivelului emoțional și folosirea acestui lucru într-un sens sau altul. Nu știu care este motivul. Cineva încearcă să crească la nivelul populației furia și nemulțumirea și să o îndrepte împotriva unor persoane și instituții”, a spus Arafat.