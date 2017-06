Horațiu și Bogdan Mălăele ne cuceresc prin noul spectacol – ”Ediție Specială”

Lumea iubește umorul, dorește să râdă cu poftă, să simtă măcar pentru o seară fericirea pe care o dobândește în ultima vreme în proporții tot mai reduse.Horațiu Mălaele, maestrul ironiei și al hazului inteligent, face un prim pas și revine în luna iunie pe scenele din Brașov, Cluj-Napoca și București în noul spectacol fascinant și plin de umor: „Ediție Specială”.Spectacolul are o dinamică deosebită, Mălăele, tatăl și fiul având momente spumoase de dialog actoricesc, sau monologuri ce vor face publicul spectator să treacă prin stări afective intense, pornind de la vibrația emoțională și ajungând, în mod evident, la râsul în hohote.Noul spectacol are la baza texte puternice, pigmentate cu momente „Best of Horațiu”, culese din cele mai aplaudate reprezentații ale actorului, un act artistic ce va demonstra încă o dată că nu poți să nu îl iubețti pe Horațiu Mălăele, atunci cand metamorfozele scenice comunică simple adevăruri.Biletele pot fi achiziționate de la Sala Patria din Brașov, Libraria St. O. Iosif sau online de pe www.iabilet.ro sau www.ticketnet.ro