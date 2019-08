Hochei: O victorie şi două înfrângeri pentru Wolves în Slovacia

Corona Wolves Braşov a disputat trei meciuri în trei zile (15-17 august 2019), în cadrul turneului amical de pregătire din Slovacia.



„Lupii” s-au întors acasă cu un bilanţ de două înfrângeri şi o victorie, însă cu un joc foarte bun al echipei în toate cele trei meciuri, un test foarte bun în perspectiva noului sezon, potrivit oficialilor formaţiei.



Astfel, Corona a învins pe HK 32 Liptovsky Mikulas 3-2 (SO) (0-2/0-0/2-0/1-0) şi a pierdut cu echipa U20 a Slovaciei 6-5 (1-1/1-1/4-3), respectiv cu gazdele de la HC Detva 2-0 (1-0/0-0/1-0).



În altă ordine de idei, cei doi fundaşi ruşi care au fost în probe la echipa braşoveană timp de două săptămâni (Igor Gladun şi Vadim Khrishpents) nu au fost păstraţi în lot şi nu au făcut deplasarea pentru acest turneu.





Rezultate:



Slovacia U20 – Corona Brașov: 6-5 (1-1/1-1/4-3);

HC Detva – Corona Brașov: 2-0 (1-0/0-0/1-0);

Corona Brașov – HK 32 Liptovsky Mikulas: 3-2 (SO) (0-2/0-0/2-0/1-0);



Marcarorii echipei brașovene la acest turneu:



– Zsombor Molnar, 3 goluri;- Peter Balazs, 2 goluri;- Cody Fowlie, 1 gol;- Pavlo Borysenko, 1 gol;- Daniel Trancă, 1 gol (marcatorul golului decisiv la SO în ultimul meci).