Hochei la Braşov. Corona Wolves, meci „acasă” în acest week-end

Descriere foto: Corona Braşov Wolves; Sursa: bzb.ro; Sursa foto: saceleanul.ro;



„Lupii” se pregătesc să revină în fața propriilor fani în acest weekend.



După câteva meciuri în deplasare, Corona Braşov Wolves va reveni în faţa propriilor suporteri, cu un meci contând pentru Campionatul Naţional.



Întâlnirea cu Dunarea Galaţi este programată sâmbătă, 14 ianuarie 2017, de ora 18.30, pe Patinoarul Olimpic Braşov.



De asemenea, ''lupii'' vor juca tot acasă, urmatorul meci din programul Ligii Mol, urmând să se confrunte cu Mac Budapesta, luni, 16 ianuarie 2017, tot la ora 18.30.



Înaintea acestor meciuri, antrenorul Martin Lacroix, a declarat:



„Nu am mai jucat acasă de câteva săptămâni, aşa că, nu am dubii că vom avea un patinoar plin de suporteri. Pe aceasta cale, ţin să le mulţumim că ne însoţesc la meciurile pe care le avem în deplasări.



Pentru noi, acum, este foarte important să ne păstrăm buna calitate a hocheiului pe care l-am jucat, atât în ultima deplasare din Ungaria, cât şi la Miercurea Ciuc. De meciurile cu Steaua nu pot spune decât că sunt mulţumit de rezultate, obiectivul meu principal a fost victoria dar, în egală măsură, menţinerea jucătorilor mei fără accidentări şi penalizări. Trebuie să menţinem aceeaşi stare de lucruri şi în meciurile care urmează, mâine cu Dunarea Galaţi şi luni cu Mac Budapesta. Meciul împotriva Galaţiului va fi unul destul de interesant pentru că ei doresc să urce pe locul al treilea în campionat, momentan ocupând a patra poziţie şi mai mult ca sigur, vor aborda un stil de joc provocator. Meciul de luni cu Mac, cu siguranţă va fi de o importanţă deosebită, deoarece şi ei, în Liga Mol, luptă pentru a urca în clasament, momentan fiind pe a treia poziţie. Ştim bine că am câştigat de trei ori împotriva lor, în acest sezon, dar, să nu uităm că fiecare meci a fost câştigat la un singur punct distanţă, ceea ce înseamnă, că, negreşit, vom asista la un meci de o calitate deosebită.”