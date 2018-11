Hartă cu monumentele eroilor din Primul Război Mondial, la Brașov

Descriere foto: Specialiştii de la Muzeul Mureşenilor au fotografiat şi au cules informaţii despre toate monumentele din judeţ dedicate eroilor din Primul Război Mondial; Sursa: bzb.ro



Judeţul Brașov are de ieri o hartă cu traseul monumentelor eroilor din primul război mondial. O va primi fiecare liceean din Braşov, pentru ca și noua generație să se considere „părtaşă” la istorie și la comunitate. Acea comunitate care a făcut „foarte mari sacrificii cu ocazia primului război mondial, pentru un singur scop: realizarea României Mari”.





Timp de două luni, specialiştii de la Muzeul Mureşenilor au fotografiat şi au cules informaţii despre toate monumentele din judeţ dedicate eroilor din primul război mondial. Mai apoi au fost realizate panourile expoziţionale care cuprind cele 144 de monumente şi au fost realizate şi 8.000 de hărţi care propun traseul monumentelor eroilor.



„Tocmai pentru a întări acest sentiment de apartenenţă la o comunitate. Facem parte dintr-o comunitate care a făcut foarte mari sacrificii cu ocazia primului război mondial, pentru un singur scop: realizarea României Mari”, a explicat Valer Rus, director Muzeul Casa Mureşenilor.

Sursa de inspiraţie pentru proiect a fost cartea „Jertfă şi recunoştinţă. Eroi şi monumentele lor din Ţara Bârsei, Ţinutul Cohalmului şi Ţara Făgăraşului”, apărută în 2001.



Expoziţia va fi prezentată în mai multe licee din judeţ.



Primul la care a poposit, ieri, a fost Colegiul de Ştiinţe ale Naturii „Emil Racoviţă” Braşov, iar elevii au fost foarte încântaţi de hărţile primite. Ba chiar au descoperit lucruri noi în localităţile din care provin.



„Eu stau în Sânpetru şi am descoperit că există două monumente pe care nu le cunoşteam, ştiam de unul singur şi alte două pe care n-am crezut că le voi găsi acolo şi alte locuri în care am mai fost şi am văzut, am recunoscut câteva monumente”, a explicat încântată o elevă.



„Harta este un reper foarte bun pentru cei care vor să viziteze monumentele istorice din judeţ, pentru a conştientiza jertfele făcute de eroi în primul război mondial, pentru a ajunge la momentul în care suntem acum”, a spus alt elev.



„Suntem onoraţi că suntem prima şcoală care găzduieşte această expoziţie, mai ales în epoca aceasta modernă în care, pe undeva, patriotismul este privit desuet”, a subliniat prof. Georgeta Sima, director Colegiul de Ştiinţe ale Naturii „Emil Racoviţă” Braşov.



Monumentele sunt împărţite în mai multe categorii: sunt cele care reprezintă militari în luptă, sunt monumente de tip funerar de formă paralelipipedică, dar şi cruci sau troiţe.



Unele dintre ele se află în cimitirele unor Biserici germane sau maghiare, dar cele mai multe sunt ridicate de comunitatea românească. Cel mai spectaculos însă este Monumentul Victoriei din Ungra, care reprezintă o femeie.



Majoritatea monumentelor sunt într-o stare bună, unele chiar au fost refăcute. Sunt însă şi monumente în paragină. Ba chiar, specialiştii de la Muzeu au avut şi câteva surprize neplăcute. „Am avut şi neplăcuta surpriză să căutăm o piatră funerară într-un cimitir al unui erou şi nu am mai găsit-o, acolo este înmormântată o familie, acum, de curând, iar într-unul din oraşele din judeţul nostru, de asemenea, trebuia să fie un monument al eroilor în piaţă, piaţa a fost refăcută şi monumentul nu l-am găsit. Am fost îndrumaţi de primărie că s-a mutat în altă locaţie, am fost acolo, dar acolo era un monument nou”, a explicat Lorena Domocos, de la Muzeul Casa Mureşenilor.



De 1 Decembrie 2018, expoziţia va putea fi văzută la Muzeul Casa Mureşenilor. Apoi, din 3 decembrie 2018 expoziția itinerantă se va afla la un liceu din Zărneşti, în 10 decembrie 2018, la Rupea, în 17 decembrie 2018, la Făgăraş, iar în 14 ianuarie 2019, la Săcele.



Proiectul „Monumentele Eroilor Primului Război Mondial din Judeţul Braşov” este dedicat aniversării Centenarului Marii Uniri, finanţat de Consiliul Judeţean Braşov, şi implementat de Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov.