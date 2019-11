Handbal masculin: CSM Făgăraș, victorie în etapa a 11-a din Liga Națională

Descriere foto: Handbal masculin: CSM Făgăraș, echipa surprizelor în etapa a 11-a din Liga Națională; Sursa: bzb.ro



CSM Făgăraș a câștigat, cu scorul 30-29 (14-14), meciul cu Potaissa Turda, producând astfel surpriza etapei a 11-a din Liga Națională de handbal masculin.



Este a treia victorie a sezonului pentru făgărășeni, dar și a doua mare surpriză pe care o produc, după ce la începutul acestei luni au învins pe Steaua București (30-28).



Cu 10 puncte, trei victorii și un egal, elevii lui Raul Fotonera rămân pe locul 12 în Liga Zimbrilor.



În acest final de an, CSM Făgăraș mai are trei meciuri de disputat, două din tur – în deplasare la Dinamo București și acasă cu HC Buzău 2012, plus prima etapă a returului – în deplasare la CSM Focșani 2007.