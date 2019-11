Halloween Party, în week-end, la Castelul Bran

Descriere foto: În 2 noiembrie 2019, începând cu ora 19.00, la Castel va fi marcat Halloween-ul, la care sunt aşteptaţi, ca în fiecare an, mii de petrecăreţi; Sursa: bzb.ro



Creaturi ale nopţii şi zgomote înfricoşătoare pun stăpânire pe Castelul Bran, în primul week-end din noiembrie. În 2 noiembrie 2019, începând cu ora 19.00, la Castel va fi marcat Halloween-ul, la care sunt aşteptaţi, ca în fiecare an, mii de petrecăreţi, care nu se tem de întuneric şi nu se dau înapoi când e vorba să deguste bucate specific acestei sărbători.



În acest an, sunt disponibile mai multe opţiuni, pentru a le da ocazia atât copiilor cât şi celor mari să se bucure de moment.



Astfel, va fi organizat un Tur Nocturn al Castelului Bran (70 lei/bilet adulţi, 35 lei/bilet copii). Pe lângă savoarea decoraţiunile de Halloween, evenimentul din acest an vine cu o experienţă senzorială unică: muzică şi sunete înfricoşătoare, întâlnire cu Contele Dracula şi cu prietenii săi. Copiii vor primi bomboane, iar cei mari vin roşu. Iluminatul scăzut, scârţâitul podelelor şi şoaptele personajelor nopţii vor completa atmosfera de groază din Castel.



Cine doreşte mai mult, poate opta ca, după ce încheie Turul Nocturn, să continue petrecerea de Halloween la cortul amplasat în Parcul Regal, începând cu ora 21.00. Muzica antrenantă, cocktailurile tematice, animatorii, costumaţiile şi decoraţiunile fac parte din pachetul acestei opţiuni. Accesul este permis doar persoanelor cu vârsta peste 18 ani, iar un bilet costă 180 lei.



Pentru cei care doresc să sărbătorească „Revelionul vampirilor” într-un cadru exclusivist, Castelul Bran a pregătit „Halloween Gourmet Dinner” la Restaurantul Castelului. Doritorii sunt aşteptaţi, începând cu orele 19:00, la cina pregătită de bucătarii Contelui Dracula, preţul unui bilet fiind de 320 lei.



În plus, o singură dată pe an, se permite noaptea saltul în Tunelul Timpului, pentru a fi parte dintr-un show multimedia adaptat Halloween-ului. Tur care se încheie cu votcă neagră, pentru revenirea în simţiri. Preţul unui bilet este de 45 de lei, fiind disponibile doar 80 de bilete pe oră.



„Recomandăm o atenţie sporită persoanelor care suferă de claustrofobie, care sunt sensibile la lumini intermitente şi sunete puternice sau au copii mici care sunt ţinuţi în braţe. De asemenea, turiştii trebuie să aibă în vedere temperaturile scăzute din Castel şi faptul că scările şi aleile pot fi alunecoase. De aceea, cei care vor petrece Halloween-ul la Castelul Bran, sunt rugaţi să urmeze instrucţiunile personalului”, au precizat reprezentanţii Castelului Bran.