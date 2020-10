Guvernul a aprobat tichetele pentru masa caldă: 180 lei/lună, pentru septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie

Executivul a aprobat măsura privind distribuirea de vouchere pentru masa caldă pentru persoanele vârstnice, în valoarea de 180 lei/lună/tichet, şi a voucherelor pentru educaţie în regim de after-school, în valoare de 200 lei/lună, a anunţat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş (foto stânga), la finalul şedinţei de Guvern.



Acesta a subliniat că voucherele pentru masă caldă se vor repartiza în prima săptămână din luna decembrie şi se vor da retroactiv, respectiv pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2020.



„Astfel, toţi beneficiarii, respectiv persoanele în vârstă de peste 75 de ani, cu venituri la nivelul pensiei minime sociale, aproximativ 300.000 de beneficiari, vor avea cei 720 de lei încărcaţi pe vouchere sau carduri în prima săptămână a lunii decembrie 2020", a explicat Marcel Boloş.



Întrebat cum explică faptul că aceste vouchere se vor da cu o săptămână înaintea alegerilor, ministrul a răspuns că în prezent procedura de achiziţie publică este în curs de finalizare, iar contractul urmează să fie semnat săptămâna viitoare. De asemenea, emitenţii de carduri au nevoie de 10 zile, conform contractului, să emită aceste carduri, care se distribuie apoi la prefecturi şi de la prefecturi ajung la autorităţile publice locale, care le transmit beneficiarilor finali.





„Este calculat pe zile. Pentru noi este important ca programul operaţional de sprijin al persoanelor dezavantajate să nu decomită banii, banii să ajungă la beneficiari. Este vorba despre persoane care au o anumită vârstă şi aşteaptă acest ajutor de la noi. Calculele le-am făcut împreună cu colegii şi regimul acesta pentru 300.000 de beneficiari de emitere a carduri şi de distribuire a lor nu este unul foarte simplu.(...) Dacă nu am repartiza aceste vouchere pentru vârstnici s-ar pierde banii alocaţi şi este păcat", a punctat Marcel Boloş.



Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă (foto dreapta), a precizat, la rândul său, că suntem în ultimul an al exerciţiului financiar 2014-2020 şi, pentru că se fac eforturi pentru a nu pierde banii europeni şi pentru a se evita riscul de dezangajare a fondurilor europene, autorităţile intenţionează ca toate aceste angajamente de plată să fie cuprinse cât mai devreme.



În ceea ce priveşte voucherele pentru after-school, Marcel Boloş a menţionat că acestea au fost iniţiate şi aprobate sub formă de lege şi au în prezent, după aprobarea măsurii, o valoare de 200 de lei pe lună. Beneficiarii sunt elevi din clasele 1-4. Aproximativ 300.000 de copii ar urma să intre în acest program pilot care va fi desfăşurat în perioada următoare, după lansarea apelului. În proiectul pilot sunt incluse 150 de şcoli, stabilite prin Ordin al Ministerului Educaţiei, iar tipurile de activităţi urmează să fie definite prin ghidul solicitantului, odată cu lansarea acestuia în dezbatere publică.