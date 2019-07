Grădina Zoologică Braşov, pregătită pentru recunoaștere internaţională

Descriere foto: Mai mulţi specialişti din străinătate au venit la Braşov pentru a pregăti „admiterea” ca membru deplin în EAZA. Zoo Braşov va fi prima din România care dă examenul internaţional; Sursa: bzb.ro



În perioada 9 - 12 iulie 2019, o echipă formată din doi experţi ai Asociaţiei Europene a Grădinilor Zoologice şi Acvariilor (EAZA) s-au aflat la Grădina Zoologică Braşov, pentru a stabili ultimele detalii în vederea evaluării finale pentru admiterea cu drepturi depline în asociaţie.



Zoo Braşov va fi astfel prima grădină zoologică din România care devine membru cu drepturi depline a celei mai importante organizaţii europene a grădinilor zoologice.



Cei doi experţi, dr. Andre Stadler - preşedintele Comitetului de Asistenţă Tehnică al EAZA, directorul AlpenZoo din Innsbruck (Austria) - şi Paul Vercammen, director operaţiuni la Arabian Wildlife Center din Sharjan (Emiratele Arabe), în calitate de membri ai Comitetului de Asistenţă Tehnică al EAZA, au lucrat alături de reprezentanţii Grădinii Zoologice Braşov pentru a identifica şi stabili vulnerabilităţile Zoo Braşov, astfel încât ele să fie remediate până la evaluarea finală.



Au fost trecute în revistă procedurile standard de funcţionare, proiectele finalizate în ultimii trei ani şi proiectele propuse pentru următoarea perioadă. S-a acordat o importanţă deosebită aspectelor privind bunăstarea animalelor, designul amplasamentelor, procedurile de siguranţă şi nu în ultimul rând, experienţa vizitatorilor. Principalele obiective au fost perfecţionarea instituţiei în segmentele privind educaţia, cercetarea şi conservarea.



Cerinţă nouă: protocoale pentru situaţii de criză



Cei doi specialişti au avut o întrevedere şi cu viceprimarul Braşovului Barabas Laszlo, iar după discuţie, edilul a precizat că aceştia au fost plăcut surprinşi de progresele făcute faţă de ultima evaluare EAZA. „Specialiştii au fost foarte mulţumiţi de ceea ce au văzut, au declarat că lucrurile merg într-o direcţie bună, le-au plăcut investiţiile realizate şi toată dezvoltarea care s-a făcut în ultima perioadă la Zoo, faptul că se pune foarte mare accent şi pe educaţie, partea de hrănire, condiţiile în care stau, partea de asigurare a asistenţei veterinare şi au apreciat faptul că Zoo Braşov are o colaborare foarte bună şi un sprijin constant din partea municipalităţii”, a declarat viceprimarul Brașovului.



Reprezentantul municipalităţii a anunţat că „suntem gata de examenul final în proporţie de 95%. Mai avem de remediat nişte aspecte la Casa reptilelor, sunt mici schimbări care trebuie făcute şi pe care primăria are în plan să le pună în practică până la sfârşitul acestui an. De asemenea, trebuie să mai punem pe hârtie nişte proceduri care sunt aplicate, dar nu sunt încă scrise şi pe care trebuie să le avem în faza de evaluare. Mai sunt câteva aspecte care trebuie avute în vedere, inclusiv elaborarea unor protocoale de urmat în diferite situaţii de criză, aceasta fiind o cerinţă nouă chiar şi pentru grădinile zoologice europene care sunt membre mai vechi în EAZA”.



Data exactă a evaluării finale va fi stabilită în viitorul apropiat, de către conducerea Zoo Braşov, împreună cu Comitetul de Asistenţă Tehnică al EAZA.



„Asociaţia are două perioade din an de evaluare, în lunile aprilie şi august. Noi ne dorim ca până în aprilie 2020 să remediem toate problemele şi să solicităm evaluarea finală. Braşovul va deveni astfel primul oraş din România care devine membru cu drepturi depline al EAZA, ceea ce ne va aduce între jucătorii importanţi din acest mediu”, a mai spus Barabas Laszlo.



Potrivit directorului Zoo Braşov, Alin Pînzaru, acceptarea Grădinii Zoologice Braşov ca membru cu drepturi depline al EAZA va însemna recunoaşterea calităţii standardelor din grădina zoologică braşoveană şi implicarea în noi proiecte de conservare şi cercetare relevante la nivel european, alături de cele mai bune instituţii similare din Europa, fapt care va menţine atracţia publicului pentru Zoo Braşov , prin exemplarele noi care vor putea fi aduse.