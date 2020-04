O față nouă pentru pietonala din Răcădău

Descriere foto: Lucrările de modernizare și reamenajare de pe pietonalul de pe Valea Cetății sunt într-o fază destul de avansată; Sursa: transilvania365.ro





Grădină urbană, fântână arteziană, trepte placate cu granit. O față nouă pentru pietonala din Răcădău!





Prima fază a proiectului de reabilitare a pietonalei din Răcădău se apropie de final. Constructorul mai are de placat cu granit aproximativ 10% din trepte, de realizat grădina urbană, care va echilibra culorile și va oferi o zonă naturală și placările cu lemn ale amfiteatrului, care vor fi ultima fază a lucrărilor. În această etapă au fost realizate asfaltările aleilor și s-au făcut teste pentru stratul special, colorat, care va fi aplicat peste asfalt.



Acesta însă trebuie aplicat după trei săptămâni de la turnarea asfaltului. Materialul este un bicompozit antiderapant, care are și rolul de a atenua riscul de rănire.



„Lucrările de pe pietonalul de pe Valea Cetății sunt într-o fază destul de avansată, s-a procedat la aplicarea covorului asfaltic. Am stabilit împreună cu proiectantul soluția colorată care va fi aplicată peste stratul de asfalt, în așa fel încât să nu fie alunecoasă nici când este umedă, iar cei care se vor da cu bicicleta sau cu rolele să nu se accidenteze, să nu se rănească, nici în cazul unei căderi. Am procedat la demolarea fântânii arteziene vechi și urmează să semnăm contractul pentru execuția fântânii noi, conform proiectului“, a explicat viceprimarul Laszlo Barabas, după o inspecție în teren pentru a verifica stadiul proiectului.



Lucrările pentru acest proiect au pornit în toamna anului trecut, după un sondaj sociologic efectuat de echipa de proiectare, sondaj adresat punctual cetățenilor din Răcădău. Proiectul a fost apoi prezentat Consiliului Local și aprobat de forul legislativ al municipiului.



Pietonalul se dorește a fi nu numai o zonă de recreere emblematică pentru cartier, ci și o cale alternativă de acces, cu mijloace ecologice (role, bicicletă) la Bulevardul Valea Cetății.



Lucrările au început cu desfacerea stratului de pavaj realizat la jumătate anilor ‘80, din beton, aflat într-o stare avansată de degradare. A fost realizată apoi sistematizarea verticală, prin crearea rampelor de acces, conform normativelor actuale referitoare la accesul persoanelor cu dizabilități, dar și pentru un acces facil pentru cărucioarele cu bebeluși și pentru biciclete și role. A fost turnat amfiteatrul din beton și au fost construite două jardiniere cu o suprafață de aproximativ 500 mp, unde au fost plantați deja aproximativ 150 de arbori și arbuști.



„Este în execuție, din toamna anului trecut, etapa întâi a proiectului și se apropie de finalizare. Facem ultimele finisaje și realizăm asfaltările. Acest asfalt va trebui să stea trei săptămâni, cum era în proiect de la început, până îl vom putea vopsi în cele 9 culori pe care le-am stabilit de anul trecut și pe care le-am comandat din Italia. Materialul pe care-l vom aplica este unul special pentru spații publice și nu un marcaj rutier obișnuit. În această etapă am executat lucrările pe care le-am proiectat și care au ținut cont de studiul sociologic făcut înainte de demararea acestui proiect, respectiv realizarea de jardiniere cu spații verzi de peste 500 metri pătrați, am plantat peste 150 de arbori și arbuști pentru a crea umbră în zonă. De asemenea, lângă fântâna propusă s-a realizat un amfiteatru din beton, care momentan este realizat ca și structură, urmând să fie placat cu lemn exotic. Placarea cu lemn va fi ultima operațiune din șantier, deoarece nu vrem să compromitem lemnul cât timp mai sunt alte lucrări de făcut.



O altă lucrare a fost înlocuirea sistemului de iluminat public cu un sistem modern, pe bază de led, care să asigure o lumină corespunzătoare pentru zona respectivă și care este în funcțiune de aproximativ 3 săptămâni“, a precizat Lucian Păltănea, arhitectul care a proiectat reabilitarea pietonalei din Răcădău.





Fântână arteziană modernă cu 25 de jeturi cântătoare în Valea Cetății. Deocamdată se amenajează terenul!



Fântâna arteziană va fi amenajată la capătul pietonalului din Valea Cetății dinspre strada Tâmpei, pe amplasamentul fostei arteziene.



Noua fântână va fi asemănătoare celei de la Coresi și va avea 25 de jeturi, fiecare dintre ele iluminat cu lămpi cu LED. De asemenea, arteziana va fi prevăzută și cu o instalație de sonorizare. Finisajele exterioare vor fi realizate din dale de granit.



Pentru această lucrare, constructorul va trebui să ofere o garanție de 5 ani de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.





Etapa a doua se află în proiectare și va continua ideea aplicată în prima etapă.





„Sperăm ca studiul de fezabilitate să fie gata până la mijlocul lunii viitoare. Etapa doi presupune continuarea primei etape, pe aceleași principii. Se vor realiza rampe pentru persoane cu dizabilități cu pante potrivit normativelor în vigoare, care vor permite accesul de la strada Tâmpei până la parcul Ursu’, pe absolut tot pietonalul, de la un capăt la altul. Vom urmări zonele verzi și se vor aduce obiecte de mobilier urban din lemn, pentru a îmbunătăți calitatea spațiului urban. Avem și ideea de realizare a unei piațete care să deservească elevii liceului de artă, astfel încât aceștia să își poată expune acolo lucrările, pentru că ei fac parte deja de peste zece ani din viața cartierului, dar nu au avut un spațiu unde să se exprime“, a adăugat arhitectul.



. În etapele ulterioare, se are în vedere replicarea în oglindă a primului tronson în partea superioară a pietonalului, în zona artezienei de „La urs“, și asigurarea unei „rezerve spațiale“ în partea de mijloc, care să poată fi folosită ca spațiu neconvențional de expoziții și evenimente.



.....................................................................................................



Ce își propune proiectul?



Proiectul a fost realizat de Arhitectul Lucian Păltănea și peisagistul Christian Voinescu și este aplicat întocmai în teren. Cei doi au plecat de la concluziile studiului sociologic și de la idei noi, contemporane, în ceea ce privește funcționalitatea spațiilor publice.





Iată care sunt aceste idei, exprimate anul trecut și după care s-a ghidat șantierul:



„Mobilitatea pe mai multe viteze“ include nevoia de deplasare ale tuturor celor care vor tranzita acest spațiu, fie ca pietoni, fie cu bicicleta, pe role sau cu un cărucior de copii de exemplu, astfel încât fiecare categorie să poată utiliza spațiul având la dispoziție elemente specifice nevoii sale de mobilitate și fără a împiedica celelalte categorii. Acest concept a fost pus în practică prin construirea de rampe care respectă ultima legislație europeană în domeniu, trepte și taluzuri.



Elementul apă – fântâna arteziană dinspre strada Tâmpei va fi refăcută în întregime, fiind înlocuită cu o fântână de pardoseală cu joc de apă și lumini, astfel încât utilizatorii spațiului că poată interacționa direct cu apa și să aibă posibilitatea reală să se răcorească în zilele toride.



Fântâna este înconjurată de un amfiteatru cu o capacitate de aproximativ 100 de locuri, care va putea fi utilizat fie ca loc de socializare, fie ca tribună pentru diferite evenimente, caz în care scena va putea fi amenajată chiar pe platforma fântânii arteziene, desigur, cu apa oprită.



Pentru asigurarea ritmului zonei, forma fântânii și dimensiunile sale sunt replicate în nivelul superior, la nivelul pardoselii pietonalului, unde amprenta fântânii, de aproximativ 100 mp, va fi realizată din lemn de ipe (un lemn de origine braziliană, extrem de dur și foarte rezistent în timp) și va fi mărginită de arbori și arbuști, constituind astfel o nouă grădină urbană care va echilibra culorile și va oferi o zonă naturală, contrabalansând spațiile de plimbare.



Combaterea insulelor de căldură, prin mărirea suprafețelor verzi și plantarea de arbori cu talia mare (arborii au 3- 4 metri încă de la plantare și au deja coroana formată), care vor oferi umbră, oxigen, vor reține praful și, desigur, vor avea și un rol estetic. Au fost aleși arbori adaptați la microclimatul urban și la zona de climă specifice Brașovului (arțar, jugastru, scoruș, magnolie, măr pădureț etc). Numai în primul tronson, care înseamnă zona din jurul primei fântâni arteziene, vor fi plantați 15 arbori, în două jardiniere cu suprafața de peste 200 mp fiecare și care au fost amenajate prin perforarea stratului de beton care acum asigură fundația pietonalei și umplerea spațiului cu pământ. Zona de vegetație este completată cu arbuști floriferi (plante perene) care vor asigura înflorire și vor avea aspect decorativ pe tot timpul anului (alun, ienupăr, jneapăn etc).





Creșterea vizibilității și atractivității zonei pentru utilizatori, în special pentru copii, și crearea unei identități vizuale ușor de observat de pe înălțimile din jur (Tâmpa și Dealul Melcilor). Pardoseala este colorată și va avea anumite desene, iar pavajul este realizat din asfalt acoperit cu material termoplastic, care va asigura nu numai impermeabilitate și ușurință în drenarea apelor pluviale, ci va fi și un material potrivit pentru rotile, va amortiza șocurile și va reduce zgomotul.





În plus, lucrările cuprind refacerea rețelelor de utilități publice (iluminat și drenaj/canalizare), sistemul de irigații va fi automatizat și vor fi instalate trei cișmele, câte una pentru fiecare „etaj“ al pietonalului. De asemenea, vor fi instalate camere de luat vederi și un sistem de internet wifi.



„Este un proiect care a plecat de la nevoile cetățenilor din zonă, atât în ceea ce privește rolul pietonalului pentru viața socială a cartierului, cât și asupra modului în care ar trebui amenajat. El răspunde nevoilor tuturor categoriilor de cetățeni din zonă, de la copii și până la părinți și bunici, și face parte din contractul de asistență al Primăriei Brașov cu Banca Mondială“, a declarat primarul George Scripcaru, la prezentarea proiectului în plenul Consiliului Local.







Pietonalul de pe Răcădău a fost amenajat în anii ’80, însă nu mai corespunde actualelor cerințe părând o zonă abandonată. Pentru a deveni un loc de relaxare, a fost inițiat si pus în practică actualul concept de reamenajare a pietonalului, pentru a redeveni o zonă frumoasă, utilă și iubită a Brașovului.