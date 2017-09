Gorunul din Mercheașa sărbătorit pe 23 septembrie, de „Ziua Stejarului”

Descriere foto: „Bătrânului Carpaţilor”, stejarul din Merheașa, cel mai longeviv arbore descoperit în România, are 930 de ani; Sursa: carpaterra.org; facebook.com/Stejaru; antenasatelor.ro



Cel mai bătrân stejar din România, care potrivit specialiştilor are o vârstă de peste 930 de ani, va fi sărbătorit sâmbătă, 23 septembrie 2017, în cadrul „Zilei Stejarului”, aflată la a doua ediţie. Printre evenimentele puse la cale cu această ocazie se numără un concurs de alergare, un târg de produse tradiţionale, un atelier de bricolaj şi o proiecţie de filme documentare despre natură.



Manifestările vor avea loc în satul Mercheaşa, pe teritoriul căruia se află stejarul numit şi „Bătrânul Carpaţilor”.



Asociaţia Carpaterra împreună ne invită la „Ziua Stejarului 2017”, eveniment care are ca scop promovarea localității Mercheașa și a „Bătrânului Carpaţilor”, cel mai longeviv stejar descoperit în România în vârstă de aproximativ 930 de ani.



Ariile protejate din satul Mercheaşa (Stejarul Secular de la Mercheaşa şi Situl Natura 2000 Dealurile Homoroadelor) merită să fie cunoscute şi apreciate atât de localnici cât şi de turiştii care vizitează aceste zone.



Fiind una din cele mai izolate localităţi din judeţ, aflată la 70 de kilometri de municipiul reşedinţă, fără cale ferată, fără autobuz zilnic de transport către Braşov, mercheşenii s-au dezvoltat oarecum independent de influenţele urbane ale secolului XXI. Natura, obiceiurile şi meşteşugurile au rămas neschimbate faţă de secolul trecut, iar acest lucru este o mare atracţie pentru turismul actual. De anul trecut de când am organizat prima ediţie a evenimentului ne-am propus, pe lângă promovarea stejarului secular şi conştientizarea localnicilor despre valoarea ştiinţifică a acestuia şi potenţialul economic pe care-l poate dezvolta stejarul prin atragerea de turişti”, a declarat preşedintele Asociaţiei Carpaterra şi managerul proiectului, Cătălin Cantor.



Programul manifestărilor dedicate „Zilei Stejarului” va cuprinde o serie variată de activităţi care se vor desfăşura pe tot parcursul zilei de 23 septembrie 2017.



Startul va fi dat de concursul de alergare Gorun Trail, care se va desfăşura pe două trasee, unul de 32 de kilometri cu o diferenţă de nivel de 600 de metri între satul Mercheaşa - stejarul secular - Complexul Geologic Racoş (altă arie protejată) şi înapoi în satul Mercheaşa, iar cel de-al doilea traseu măsoară 10 kilometri, distanţa dintre satul Mercheaşa - stejarul secular şi retur.



La ediţia din acest an s-au înscris un număr de 250 de alergători. „Este un eveniment foarte aşteptat, traseele sunt accesibile oricui doreşte să alerge în aer liber. Traseele traversează şi păşunea de peste 1.000 de metri pătraţi în care se află alte câteva sute de stejari seculari. Traseul este unul deosebit”, a precizat coordonatorul concursului de alergare, Silviu Neculai Pelei.



Un târg de produse tradiţionale organizat de Primăria Homorod şi o degustare de bulz pregătit de localnici, un concurs de pictură, un atelier de bricolaj, tir cu arcul, masaj kinetoterapeutic , o proiecţie de filme documentare despre natură, muzică străveche în trei locuri din sat (cu tulnice, fluiere, tobe, harpă) şi o expoziţie de fotografie şi video intitulată „Arbori seculari din România” sunt alte manifestări desfăşurate cu ocazia „Zilei Stejarului 2017”.



Evenimentul este parte integrantă din strategia de dezvoltare initiate de Carpaterra pentru zona munților Perșani şi este parțial cofinanţat de către Consiliul Județean Brașov.



Stejarul secular de la Mercheaşa a fost descoperit în anul 2010, în urma unui concurs organizat pentru copii de către Fundaţia „Mihai Eminescu Trust”. O fetiţă din satul Mercheaşa a făcut descoperirea, după care Asociaţia Carpaterra împreună cu Institutul de Cercetare Agricolă şi Silvică Braşov au trecut la evaluarea vârstei stejarului după o metodă stabilită de cercetătorii englezi.



Stejarul de la Mercheaşa are 9,3 metri circumferinţă, măsoară 21,3 metri înălțime, se află pe o păşune deschisă și s-a estimat că are peste 930 de ani, după evaluările făcute de cercetătorii de la ICAS Braşov. În jurul stejarului, la o distanţă de 150 de metri, s-a construit un gard pentru a fi protejat, iar cei care vin cu maşina trebuie să-şi parcheze autoturismul la o distanţă de 400 de metri de stejar. Și ceilalți copaci din zonă au o vârstă venerabilă (printre ei se află un alt stejar care are peste 500 de ani vechime).



Satul Mercheaşa are 400 de locuitori, aparţine de comuna Homorod şi se află la 70 de kilometri de municipiul reşedinţă de judeţ. Din DN13 se ajunge în sat pe un drum neasfaltat cu o lungime de 10 kilometri.