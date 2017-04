" Când eram ministru de Finanțe aveam coșmaruri noaptea că România intră în incapacitate"- Gheorghe Ialomițianu, fost ministru de Finanțe, la Mix Actual. Avea și că-l vor lua oamenii cu pietre? Spune că nu, că nu a ieșit schema prin care PSD voia să-i lipească pe frunte " minus 25%". Așa că a mers fără grijă pe stradă. Și cu autobuzul? Da. Să rămână cu picioarele pe pământ!. "L-am iertat pe cel din cauza căruia nu sunt astăzi în Parlament- nu îi spun numele că-l știe toată lumea- și îi doresc multă liniște"- mai zice fostul ministru ."Numai că lista pentru Parlament a demobilizat foarte mulți colegi și e clar că și pe alegători. Și avem azi 20%. Un deputat PSD (nn Mihai Mohaci) mi-a mulțumit că nu am candidat, în felul acesta PSD a mai câștigat niște parlamentari". Rămas deocamdată doar profesor universitar, finanțistul brașovean speră ca măcar în ceasul al 12- lea "unii colegi" să conștientizeze că, la Brașov, PNL are nevoie de Adrian Veștea președinte și președinte la CJ. Iar primarul Brașovului trebuie să-i sprijine cu adevărat proiectele mari, nu doar în declarații. "E trist că sunt colegi care se joacă cu soarta partidului, iar trădarea de la Săcele a arătat că poate urma o trădare și mai mare , prin care ne-am preda practic PSD-ului."- mai spune Gheorghe Ialomițianu. Despre PSD? Numai de bine! "Acum ți-e frică și să critici, asa bine sună toate. Suntem țara în care oamenii cred și azi în CARITAS, dar dacă ne uităm pe cifre vedem că, fără măsuri reale pentru mediul economic, în câteva luni totul se va clătina. Colegul de la Finanțe e un bun specialist, dar are o viață mai grea decât am avut eu". Gheorghe Ialomițianu. La Mix Actual.