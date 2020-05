Gândește-te bine înainte să distribui

Datorită tehnologiei, le putem împărtăşi prietenilor și altor persoane idei, opinii, fotografii și clipuri video, fie că ne aparțin sau le-am primit la rândul nostru tot în mediul online. În majoritatea cazurilor, a distribui conținut în mediul online nu atrage consecințe, dar dacă nu avem grijă ce anume distribuim, putem ajunge să ne facem rău nouă sau altor persoane.





Atunci când distribui conținut despre tine sau despre o altă persoană, spre exemplu o fotografie, un clip video sau informații personale (cum ar fi numărul tău de telefon, adresa de domiciliu, date despre locul de muncă, poze în diferite ipostaze) reține că acestea reprezintă date cu caracter personal și pot ajunge să fie văzute cu ușurință de persoane la care nu voiai să ajungă!





Pentru a evita orice implicații neplăcute (unele chiar de natură penală) cere acordul persoanelor înainte de a le eticheta într-o postare cu conținut personal și de a da informația mai departe (a da share).





Reține faptul că în situația în care conținutul primit în mediul online pune persoana care se regăsește în el într-o ipostază nefavorabilă, ar face-o să se simtă stânjenită sau ar afecta-o dacă ar ajunge mai departe, nu-l distribui!





Totuși, dacă ai distribuit ceva ce nu ar fi trebuit distribuit, primul pas este să le ceri persoanelor cărora le-ai trimis conținutul să nu îl dea mai departe. Dacă cineva a postat un conținut pe care tu l-ai trimis, începe prin a le cere să șteargă respectivul conținut.





Dacă refuză să șteargă conținutul, nu încerca să te răzbuni prin hărțuire sau prin instigarea cunoscuților împotriva sa, activități ce ar putea atrage răspunderea penală, ci solicită sprijinul unei persoane de încredere (membru de familie, rudă, profesor).





Dacă ai fost etichetat într-o poză care nu îți place, amintește-ți că ai la dispoziție opțiunea de a-ți șterge numele din fotografiile în care ai fost etichetat, dacă nu ești de acord (pe Facebook, de exemplu, poți selecta să revizuiești postările în care ești etichetat înainte de a apărea în cronologia ta, accesând setările de confidențialitate).





Pentru lucruri mai grave, de exemplu, dacă este vorba de o fotografie sau de un clip video nud sau parțial nud, dacă este defăimător (nu este adevărat și îți afectează reputația) sau dacă este folosit pentru a te hărțui sau intimida, poți solicita site-ului sau serviciului folosit pentru a distribui conținutul să îl șteargă și este indicat să faci o plângere la cea mai apropiată unitate de poliție sau poți apela numărul unic de urgență 112!





Pentru a evita victimizarea în mediul online, Poliția Brașov recomandă:





l Postează cu mare grijă fotografii cu tine sau cu familia ta! Atunci când dorești să încarci fotografii sau filme pe site-urile pe care trebuie să-ți creezi un profil, selectează fișierele cu mare atenție. Lista cu persoanele care îți pot vedea profilul trebuie sa fie cât mai scurtă, pentru a evita ca informațiile despre tine să ajungă și la alte persoane. Folosește cu atenție camera web, fără a acorda tuturor acces pentru vizualizare. Nu uita, fotografiile sau filmulețele, odată postate, pot rămâne pe Internet, chiar dacă le vei șterge!





l Nu tot ceea ce citești sau vezi pe Internet este adevărat.

Fii inspirat, folosește și alte surse (cărți, reviste de specialitate) si creează-ți propria opinie cu privire la ceea ce este adevărat sau fals. Astăzi, crearea unei pagini web sau postarea de informații reprezintă operațiuni simple la îndemâna multor persoane (inclusiv copii). În acest mod, o mare parte din informații sunt neverificate, existând riscul de a fi eronate. Fotografiile si filmele pot fi modificate pe calculator cu ușurință și pot înfățișa situații nereale.







l Dacă cineva te face să te simti inconfortabil, poți oricând să renunți la comunicarea cu acea persoană.



Nu ești obligat să stai pe Internet mai mult decât crezi tu că este necesar și nici să citești informații ce-ți provoacă neplăcere sau teamă. Poți scoate oricând din lista de contacte pe cei cu care nu mai vrei sa comunici !





l Dă dovadă de respect, chiar dacă nu-i cunoști pe cei cu care comunici.

Obligația ta este de a-i proteja și tu pe alții. Nu trimite imagini sau mesaje jignitoare, agresive, obscene niciunei persoane, indiferent de situația de conflict în care te găsești. Hărțuirea, amenințarea, pornografia infantilă sunt infracțiuni prevăzute de Codul Penal, chiar dacă se petrec în mediul online, și determină intervenția autorităților.





l Stabiliți împreună cu copiii reguli de utilizare a calculatorului și a telefonului mobil.

Obținerea consensului determină o conduită responsabilă din partea copiilor. Iată câteva aspecte sensibile asupra cărora este recomandat să vă puneți de acord:





l durata zilnică a prezenței copiilor la calculator și pe Internet ;

l tipurile de site-uri si activitățile permise in familie, precum și cele interzise;

l reguli privind datele personale (numele membrilor de familie, vârsta, numărul de telefon, fotografii, adresa, școala la care invață copiii, locul dumneavoastră de muncă, detalii privind cărțile de credit etc.)

l programele instalate pentru a evita virusarea sau pierderea datelor de pe calculator;

l comportamentul adoptat față de persoanele necunoscute din mediul virtual (chat, email, SMS etc.)