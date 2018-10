Gala Muzicii Maghiare, la Opera Brașov

Descriere foto: Festivalul de Operă, Operetă şi Balet, ediţia a XVI-a, continuă în această sâmbătă, de la ora 18.30, cu „Gala muzicii maghiare”, eveniment tradiţional



Festivalul de Operă, Operetă și Balet, ediția a XVI-a, organizat de Opera Brașov programează în mod tradițional, an de an, o seară specială dedicată muzicii maghiare. Gala muzicii maghiare va avea loc sâmbătă, 20 octombrie 2018, de la ora 19.00, în Sala Operei.



Gala muzicii maghiare îi are ca invitați pe artiștii de la Opera Maghiară Cluj-Napoca: Barabás Zsuzsa, Székely Zsejke, Fülöp-Gergely Timea, Ádám János, Fülöp Márton.



Programul acestei va purta publicul prin universul memorabil al literaturii muzicale ungare, de la Lehár Ferenc – „Cigányszerelem” (Dragoste de țigan), „A mosoly országa” (Țara Surâsului), „Gigolette”, Kálmán Imre – „Marica grófnő” (Contesa Maritza), „A bajadér” (Baiadera), „Cigányprimás”, „Cirkuszhercegnő” (Prințesa circului), „Csárdáskirálynő” (Silvia), la Ábrahám Pál – „Viktória” (Victoria și-al ei husar), „Bál a Savoyban” (Bal la Savoy), „Hawai rozsája” (Trandafirul din Hawaii).



La pupitrul dirijoral al Orchestrei Operei Brașov, se va afla maestrul József Horváth de la Opera Maghiară Cluj-Napoca și Opera Națională Română Cluj-Napoca, o prezență artistică deosebit de apreciată.



Ritmurilor antrenante ale muzicii maghiare le vor da viaţă soliştii de balet: Anca Branea, Iulia Coșeriu, Cristina Rotundu și Ansamblul Operei Brașov, în momente coregrafice semnate de Ramona Mezei și Alexandru Fotescu.



Prețul biletului este 50 de lei.



Biletele se vând la sediul Operei, str. Bisericii Române nr. 51, tel. 0268/419380. Program: Luni – Vineri 10 – 17 şi cu o oră înainte de începerea spectacolului (în cazul în care rămân bilete disponibile).