Gala de Caritate „Aici pentru Tine”, prezentată de Andreea Marin, la Brașov

Descriere foto: Gala de Caritate „Aici pentru Tine”; Sursa: agerpres.ro



Ioana Bozga, Trupa 6 și Claudia Şuteu vor cânta la Gala de Caritate prezentată de Andreea Marin. Evenimentul are loc în această seară.



În această seară, de la ora 18:00, la Casa Venus din Braşov, va avea loc Gala de caritate „Aici pentru Tine”, prezentată de Andreea Marin, Ambasador Unicef.



Au confirmat că vor fi prezenți la eveniment aproximativ 100 de oameni de afaceri din Braşov şi din ţară, dar şi autorităţi locale.



Atmosfera va fi întreţinută de Trupa 6, Claudia Şuteu, îndrăgita cântăreață de muzică populară Ioana Bozga, dar şi de copiii de la Liceul de Muzică și de la Clubul de Dans „Dance with me Studio”.



Evenimentul este organizat în beneficiul copiilor din centrele de plasament, dar şi a unui caz social deosebit, aflat în atenţia Asociaţiei „Aici pentru Tine”.



Asociaţia colectează fonduri pentru achiziţionarea unui microbuz (nou sau second-hand), pentru a putea organiza în continuare activităţi din ce în ce mai diverse pentru copiii din centrele de plasament.



De asemenea, o parte din fondurile obţinute în cadrul Galei de Caritate, vor fi redirecţionate pentru a o sprijini pe Cara Maria, în vârstă de 48 de ani, mamă a doi copii frumoşi, care are nevoie urgentă de o operaţie şi o proteză la picior. Femeia a descoperit că suferă de ulcer varicos şi timp de 9 ani s-a luptat cu boala în speranţa că o ţine sub control, dar la vârsta de 31 de ani medicii au decis amputarea piciorului. După o perioadă de timp şi o nouă serie de analize medicale, a descoperit că are ulcer varicos şi la piciorul stâng.



În cadrul Galei de Caritate, cei prezenţi vor avea ocazia de a face donaţii pentru susţinerea acţiunilor Asociaţiei „Aici pentru Tine” şi în plus vor putea participa la o licitaţie inedită de tablouri ce ilustrează şi documentează autenticitatea unei tradiţii strămoşeşti cunoscută sub numele de „Jocul urşilor”. Tablourile sunt reunite într-o colecţie semnată Dan Mălureanu.



Gala de caritate „Aici pentru Tine” este organizată de Asociaţia „Aici pentru Tine”, împreună cu Agenția de Publicitate „AdTeam” Brașov.



Va avea loc vineri, 3 martie 2017, de la ora 18:00, la Complexul de Evenimente Casa Venus din Braşov (strada 13 Decembrie nr. 17)





Asociația „Aici pentru Tine” este o organizație non-guvernamentală, care contribuie la dezvoltarea comunității tinerilor din centrele de plasament, a celor din medii sociale nefavorabile și a mamelor maltratate. Proiectele sale se desfășoară în tot județul Brașov. Membrii asociației se implică, pun suflet și sprijină cazuri cu povești de viață impresionante.