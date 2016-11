Gala cântecelor de munte - Invitat special Ovidiu Scridon

Descriere foto: Gala cântecelor de munte; Sursa: allevents.in



Cu siguranță că fiecare dintre noi are cel puţin o melodie de munte care îi place foarte mult



În percepția colectivă, munțomanul adevărat are, pe lângă echipament și mâncare, o chitară și un întreg repertoriu de folk. Iar serile muzicale, petrecute în jurul focul de tabără, sunt momente cu totul deosebite.



În seara care urmează puteţi să vă reamintiţi câteva dintre frumoasele cântece de munte şi să intraţi într-o atmosferă plină de farmec.



În seara de joi, 24 noiembrie, are loc GALA CANTECELOR DE MUNTE, cu un invitat special: OVIDIU SCRIDON.



Vor fi prezenţi oameni de munte şi alţi iubitori ai naturii. Vor cânta împreună din nou şi la această ediție.



Cu alte compoziţii şi interpretări originale şi de calitate vor mai cânta:



TITUS CONSTANTIN & RODICA BOLDOREA

IULIA CARAIMAN - PITICU & VLAD ADRAGAI

CRISTINA TRANDAFIR

CRISTINA MURESAN

NICOLETA GEANTA



Vino şi tu cu toţi prietenii tăi şi prin cântec vei putea aduce muntele mai aproape!



Preţul unui bilet este de 20 de lei.

Evenimentul are loc astăzi 24 noiembrie 2016, în Braşov, la Deane's Irish Pub,

pe str. Str. Republicii nr. 19, de la ora 20:30 (locul unde iubitorii muzicii de

munte se vor întâlni lună de lună).

Rezervări la nr de tel. 0734 010 203