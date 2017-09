Gala Cântecelor de Munte la Brașov - ,,Când Muntele vine la Tine”

Descriere foto: Gala Cântecelor de Munte - ,,Când Muntele vine la Tine”, joi, 28 septembrie 2017, la Deane’s Irish Pub & Grill; Sursa: zilesinopti.ro



Gala Cântecelor de Munte revine, în prag de toamnă cu o nouă ediție, denumită sugestiv ,,Când Muntele vine la Tine”, care le va prilejui iubitorilor de munte și de muzică folk, o reântâlnire, într-o locație primitoare, cu invitați speciali.



„Veniți să ne reînâlnim și să ne bucurăm de cântec și de «Muntele care Vine la Noi»!”



Chitaristul trupei SEMNAL M, multii-instrumentistul și showman-ul, FLORIN ȘTEFAN va cânta nu numai la chitară și voce dar va aduce cu el și naiul, o liră și alte instrumente la care le va cânta celor prezenți nu numai frumoasele melodii ale trupei Semnal dar și alte cunoscute piese folk, rock și chiar clasice, ce vor face parte dintr-un recital de excepție ce cu siguranță va încânta și care nu trebuie pierdut.



TITUS CONSTANTIN, RODICA BOLDOREA, CRISTINA TRANDAFIR, CĂLIN TODOR, PITICU, VLAD ADRAGAI ȘI PAUL BRIEAN vor fi și ei acolo, pentru a completa lista celor ce vor cântă din suflet și cu dăruire, pentru a creea atmosfera dintr-o seară superbă, de neuitat.



Dacă iubiți muntele și cântecele pline de farmec ce sunt fredonate în drumeții, sunteți invitați la acest eveniment. Luați cu voi cât mai mulți prieteni buni, ca să petreceți o seară specială, alături de oameni de munte frumoși.





În percepția colectivă, munțomanul adevărat are, pe lângă echipament și mâncare, o chitară și un întreg repertoriu de folk. Iar serile muzicale, petrecute în jurul focul de tabără, sunt momente cu totul deosebite. Cu siguranță că fiecare dintre noi are o melodie de munte care îi place foarte mult. În acest sens, organizatorii Galei cântecelor de munte, intitulată, ,,Când muntele vine la tine”, le propun celor interesați să își aline dorul de munte cu piese frumoase, demne de a fi fredonate în aventurile montane, interpretate de artiști talentați.



Calitatea, cântecele originale și interpretările proprii ale artiștilor ce vor cânta în data de 28 septembrie 2017, de la ora 20:30, la Deanes Irish Pub & Grill sunt ingredientele care anunță un eveniment reușit.





Preț bilet: 15 de lei în avans / 20 în ziua evenimentului

Rezervări și informații la tel: 0734 010 203

Evenimentul are loc joi, 28 septmbrie 2017, de la ora 20:30, la Deane’s Irish Pub & Grill (str. Republicii, nr. 19).