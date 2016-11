„Fulg de nea” , ediţia a XI-a, între 18 şi 20 noiembrie, la Braşov

Evenimentul este organizat de Asociaţia Culturală Viva la Musica cu sprijinul Consiliului Judeţean Braşov şi al Centrului Cultural Reduta.„ A fost primul festival de acest gen şi de această amploare din Braşov, a fost evenimentul care a inclus Braşovul în circuitul naţional al festivalurilor de gen din ţară”, a mărturisit prof. Claudia Miriţescu, cantautor şi director al festivalului.De-a lungul celor 10 ani, sute de copii veniţi din toată ţara s-au întrecut pentru a obţine premiile la cele 4 categorii de vârstă şi bineînţeles, trofeul „Fulg de nea”, în valoare de 700 de lei.Marea bucurie a organizatorilor este faptul că toţi câştigătorii trofeelor şi-au reconfirmat ulterior valoarea, obţinând premii importante şi la festivaluri din afara ţării.Ora 12.30 - concurenții grupelor de vârstă 6-8 și 12-14 ani se vor prezenta la Centrul Cultural Reduta pentru tragereala sorți și informatii legate de concurs.Ora 13.00 - repetiție pentru grupa de vârstă 6-8 ani, în ordinea intrării in concurs.Ora 14.00 - repetiție pentru grupa de vârstă 12-14 ani, în ordinea intrării in concurs.Ora 17.00 - începerea spectacolului-concurs.Ora 10.00 - afișarea concurenților calificați la secțiunea interpretare, grupele de vârstă 6-8 și 12-14 ani.Ora 12.30 - concurenții grupelor de vârstă 9-11, 15-18 ani și secțiunii creație se vor prezenta la Centrul Cultural Reduta pentru tragerea la sorți și informații legate de concurs.Ora 13.00 - repetiție pentru secțiunea creație si pentru secțiunea interpretare, grupa de vârstă 9-11 ani, în ordineaintrării in concurs.Ora 14.30 - repetiție pentru grupa de vârstă 15-18 ani, în ordinea intrării în concurs.Ora 17.00 - începerea spectacolului-concurs.Ora 10.00 - afișarea concurenților calificați la secțiunea interpretare, grupele de vârstă 9-11 și 15-18 ani și secțiuneacreație.Ora 12.00 - întâlnirea participanților cu juriul festivalului.Ora 13.00 - Gala festivalului Fulg de Nea.