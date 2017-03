Fuego, turneu cu 20 de costume de scenă

Descriere foto: Paul Surugiu în turneul aniversar „Lăsaţi-mi, muzica”; Sursa: click.ro



Paul Surugiu, alias Fuego ţine la etichetă. Atunci când urcă pe scenă el are pretenţia să arate perfect, în ţinute de excepţie. Artistul a apelat la o creatoare de modă pentru nu mai puţin de 20 de creaţii, realizate special pentru noul turneu intitulat „Lăsaţi-mi muzica”.



Lui Paul Surugiu-Fuego (40 de ani) îi place să se prezinte la patru ace, în faţa publicului, în concertele pe care le susţine. Şi-a obişnuit spectatorii să apară în articole vestimentare scumpe, inedite, pe care le schimbă, pe rând, în cadrul aceluiaşi show.



Artistul a pornit de curând într-un turneu aniversar, în cadrul căruia va susține concerte în 20 de orașe (inclusiv în Brașov, pe 22 martie 2017).



Iar pentru turneul „Lăsaţi-mi, muzica”, Paul Surugiu-Fuego are pregătite, pe umeraşe, în spatele scenei, 20 de costumaţii de senzaţie. Hainele sunt înnobilate cu broderii şi cu aplicaţii lucrate cu migală, pe bani grei, la atelierele Elenei Stoica. Pentru că obrazul subţire cu cheltuială se ţine.



„Ştiţi că mie-mi place să schimb ţinute, să transform actul artistic într-o sărbătoare, astfel că şi de această data voi avea costume inedite, cu modele inspirate din stilurile vremilor de demult, din materiale de calitate, cu broderii şi aplicaţii. Sigur că sunt extravagante, contrar mie oarecum, dar îmi plac şi îmbracă frumos ceea ce prezint eu pe scenă. Viziunea doamnei Elena Stoica este una avangardistă, iar asta mă face să fiu strălucitor pe scenă!”, spune artistul, care a dat pe costume bani grei, mii de euro.



Chiar dacă merge în turnee de mai bine de zece ani, Fuego continuă să fie copleşit de emoţii: „Orice apariţie pe scenă e o nouă provocare! Şi nu mă joc cu vorbele şi nici ipocrit nu sunt. Chiar sunt stresat pentru că e vorba de un spectacol solicitant, de două ore live, iar eu nu vin după o perioadă de odihnă, fiind destul de obosit, după o mulţime de evenimente, lansări, proiecte, repetiţii, expoziţii de pictură. Dar nu are importanţă”, spune Paul Surugiu, care în acest turneu va parcurge peste 5.000 de km.



Pentru aceste spectacole, el a pregătit un show nou, atipic, cu un decor pe măsură. Artistul va încheia maratonul de concerte pe 15 aprilie.



Turneul „Lăsaţi-mi, muzica” include oraşe precum Bârlad, Adjud, Bacău, Iaşi, Focşani, Galaţi, Constanţa, Braşov, Buzău, Ploieşti, Sibiu, Oradea, Satu Mare, Timişoara, Zalău, Cluj, Slatina, Deva, Craiova, Bucureşti.