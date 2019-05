Fotbal: Precizia Săcele a câştigat faza judeţeană a Cupei României

Descriere foto: Precizia Săcele a câştigat faza judeţeană a Cupei României, după ce a învins în finala competiţiei echipa Ciucaş Tărlungeni; Sursa: bzb.ro



Precizia Săcele a câştigat faza judeţeană a Cupei României, după ce a învins în finala competiţiei echipa Ciucaş Tărlungeni, cu scorul 4-2 (1-1).



Prima repriză a fost una destul de echilibrată, Ivan deschizând scorul pentru săceleni, iar Fosner egalând până la pauză. La reluare, Precizia a reuşit desprinderea la trei goluri diferenţă, Tudorie, Lingurar şi Fekete trecându-şi numele pe tabelă. Tărlungeniul lui Vasile Tatarciuc a mai înscris o dată, prin Stoica, insuficient însă pentru a mai putea schimba soarta finalei.



„Este primul trofeu pentru mine, ca antrenor la seniori şi mă bucur mult că am putut să îl căştigăm. A contat faptul că am recuperat din jucătorii accidentaţi, care ne-au lipsit în ultima perioadă în campionat. Mă aşteptam la un joc mai bun din partea băieţilor, dar importantă e victoria, pe care o dedicăm tuturor săcelenilor”, a spus Ciprian Ursu, antrenorul Preciziei.



Formaţia săceleană este la a doua Cupă consecutivă, după ce în urmă cu un an, cu Mihai Stere pe bancă, a învins în finală echipa Olimpic Zărneşti, la lovituri de departajare.





Sâmbătă 1 iunie 2019, va avea loc etapa a 25-a din Liga a 4-a Braşov, penultima a sezonului 2018-2019, în cadrul căreia sunt programate meciurile: A.C.S.M. Codlea-Ciucaş Tărlungeni, Precizia Săcele - Colţea 1920 Braşov, Inter Cristian - Cetatea Homorod, Aripile Braşov - Olimpic Zărneşti, Prietenii Rupea-Carpaţi Berivoi, Olimpic Voila - Chimia Oraşul Victoria, Steagu Roşu Braşov-A.C.S. Prejmer.