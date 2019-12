Fotbal: Kids Tâmpa s-a calificat în playoff-ul Ligii Elitelor U16

Descriere foto: ACS Kids Tâmpa a reușit calificarea în playoff-ul Ligii Elitelor U16, calificarea în playoff-ul Ligii Elitelor U16: ACS Kids Tâmpa, după ce a învins, acasă, cu 4-0, pe Chindia Târgovişte; Sursa: bzb.ro



După Colţea 1920, lider în Seria I, o altă echipă a Braşovului reuşeşte calificarea în playoff-ul Ligii Elitelor U16: ACS Kids Tâmpa, după ce a învins, acasă, cu 4-0, pe Chindia Târgovişte.



„Urşii” mai aveau nevoie de un singur succes pentru a merge mai departe în cea mai importantă competiţie din ţară şi l-au obţinut, în week-end, acasă, după un joc convingător. Pentru braşoveni au marcat: Mihăilă, Tenică, Moldovan şi Tudor.



A fost ultimul meci al ACS Kids Tâmpa Braşov U16 pe anul 2019, campionatul urmând a se încheia în martie 2020, cu o etapă finală, care le va aduce elevilor lui Florin Nistoroschi şi Laurian Păun o deplasare pe terenul celor de la AFC Botoşani.



„A fost un sezon dificil, dar sunt foarte mulţumit că ne-am atins obiectivul, acela de a ajunge în play-off. Există şi o amărăciune că puteam avea mai multe puncte, dar am plătit tribut unor greşeli personale. Jucătorii pe care-i am la dispoziţie au evoluat şi la U17, iar cei de 2005 au evoluat şi la U15, deci a fost o perioadă foarte aglomerată, poate şi de aici intervenind acele greşeli de care am amintit. Ne vom pregăti foarte bine în perioada de pauză pentru a face o figură frumoasă în play-off şi pentru a ne califica în semifinale. Talent şi potenţial avem, dar trebuie să le arătăm şi pe teren”, a declarat Florin Nistoroschi.



În ultima etapă din sezonul regulat al Ligii Elitelor U16, Colţea 1920 va juca, de asemenea, în deplasare, la LPS Suceava.