Fosta fabrică Europharm, preluată de familia Santa, lucrează la 25% din capacitate

Sursa: bzb.ro



Medicamentele produse la Brașov sunt doar pentru export!



Familia Santa, care a preluat la finalul lui 2017 fabrica de medicamente Europharm din Braşov, închisă în decembrie 2015 de britanicii de la GlaxoSmithKline, au dat drumul la producţie şi vând către companii farmaceutice din UE, dar şi către clienţi din spaţiul extracomunitar.



„În prezent, fabrica lucrează la 25% capacitate de producţie. Avem două linii şi sper să ajungem la şase linii în total, cât permite fabrica. Am obţinut 43 de APP-uri (autorizaţii punere pe piaţă) la nivel european şi sper să ajungem la 50 de produse într-un an şi jumătate - doi”, a declarat Attila Santa, administratorul şi directorul general al companiei.



Fabrica operează acum sub numele de Santa Pharm şi produce medicamente cu prescripţie medicală pentru export.



Antreprenorul mai spune că anul trecut a primit certificatul GMP (good manufacturing practice) de la Agenţia Naţională a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale (AN-M-DM). „Circa 80% din ce producem sunt medicamente cu prescripţie medicală pentru arii terapeutice precum neurologie, dermatologie, endocrinologie, diabetologie. Suntem într-o perioadă de acomodare, de umplere a locaţiei cu produse şi echipamente. Sperăm să creştem şi în ceea ce privește capacitatea acoperită, este loc de creştere. Această fabrică este aproape de unitatea pe care o aveam deja”.



Cei doi antreprenori braşoveni controlează compania Santa în Braşov, un producător mic de medicamente generice, cu afaceri de circa 30 milioane de lei anul trecut şi 203 salariaţi, arată datele de la Ministerul de Finanţe. Profitul net se ridica anul trecut la 63.000 lei.



O altă companie de care se ocupă cei doi, Sanosan Pharmaceuticals (comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice), a avut afaceri de 14 de milioane de lei anul trecut şi pierderi de 687.000 de lei, arată datele de la Ministerul de Finanţe. În 2012, fraţii Santa au deschis în Braşov şi o şcoală privată în care au investit o jumătate de milion de euro.



„În total am ajuns la 238 de angajaţi. Nu pot oferi date despre cifra de afaceri pe care o aşteptăm. Investiţiile le facem treptat în funcţie de clienţii atraşi. Selectăm produsele de nişă, ne uităm la oportunităţile din mai multe ţări din UE şi din spaţiul extracomunitar”.



Fabrica de medicamente Europharm din Braşov, închisă în decembrie 2015 de britanicii de la GlaxoSmithKline (GSK), primii care au pariat pe producţia de medicamente din România la finalul anilor ’90, a finalizat în 2015, ultimul an în care a funcţionat, cu afaceri record de 612 milioane de lei, mai mari cu circa 44% faţă de anul anterior şi cu un profit net de 36 milioane de lei, faţă de 9 milioane de lei pierderi cu un an în urmă, potrivit datelor de la Ministerul de Finanţe.



GSK a pus lacătul pe producţia fabricii în luna decembrie 2015, în căutarea unui cumpărător. Încă din 2013, britanicii anunţau că fabrica va ieşi din reţeaua GSK din cauza supracapacităţii de producţie a grupului. În fabrică lucrau 170 de oameni la finalul anului 2015, potrivit datelor de la Ministerul de Finanţe.



Businessul britanicilor de la GSK în România se compunea din patru entităţi: GlaxoSmithKline (GSK) SRL (comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice), cu afaceri de peste 500 milioane de lei, fabrica Europharm de la Braşov (responsabilă cu producţia), Europharm Holding (comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice) şi GSK Consumer Healthcare.



În toamna lui 2015, GSK anunţa că renunţă şi la divizia de distribuţie din România, Europharm Holding fiind vândut către grupul de distribuţie din sectorul FMCG Interbrands, tranzacţia fiind estimată la câteva zeci de milioane de euro. Firma din Braşov avea afaceri de 928 milioane de lei, un profit net de 3 mil. lei şi aproape 450 de angajaţi în 2015.