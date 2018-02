Fosta fabrică de textile Iason va fi dărâmată. Locul îi va fi luat de un ansablu rezidențial

Descriere foto: Fosta fabrică de textile Iason din Brașov va fi dărâmată; Sursa: bizbrasov.ro

Unul din acționarii Kronospan va transforma fosta fabrică de textile Iason din Brașov în ansamblu rezidențial.



Compania PKC Real Estate, care a achiziționat în urmă cu doi ani majoritatea activelor fostei companii Iason SA, specializată în producția textilă, a obținut un certificate de urbanism în vederea demolării clădirilor de pe Str. Avram Iancu în care opera societatea brașoveană, locul acestora urmând să fie luat de un ansamblu rezidențial.



Dezvoltatorul PKC Real Estate este controlat de două off-shore-uri cipriote – Xarosa Holding Co Ltd și Kronospan Trading Ltd, aceasta din urma fiind asociată în grupul de firme Kronospan.



Compania Iason Brașov a intrat în insolvență în 2010, iar anul trecut în faliment. Mai multe bănci, la care foștii proprietari se împrumutaseră, au vândut clădirile fostei fabrici brașovene, dezvoltatorul imobiliar achitând pentru ele aproximativ trei milioane de euro.