Fortuna Casino - Ce cuprinde portofoliul său și de la ce provideri are jocuri de top?

În mediul online poți să te distrezi în nenumărate moduri, partea cea mai dificilă fiind să alegi ce activități să faci. Dacă îți plac provocările și îți dorești o sursă inepuizabilă de adrenalină, ia în considerare jocurile de noroc, pe care să le încerci la operatori de top din România, care au licență de funcționare din partea instituției ONJN.



Una dintre opțiunile tot mai populare ale gamblerilor este Fortuna Casino, care se remarcă printr-un portofoliu divers, dar și printr-un program de fidelizare cu totul aparte. În următoarele rânduri ai exemple de păcănele pe care le poți testa la această agenție virtuală, în funcție de providerul care le-a creat, dar și detalii generale despre portofoliul său.





Cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știi despre oferta de jocuri de la Fortuna!





Ca membru al operatorului Fortuna România ai acces la o gamă vastă de jocuri de noroc, care aparțin mai multor categorii din zona de iGaming. Fiecare vine cu numeroase opțiuni și este accesibilă nu doar de pe site, ci și din aplicația pentru dispozitive mobile.



În funcție de preferințele pe care le ai, ai de ales din numeroase sporturi pentru a plasa Pariuri, pre-match sau live, poți încerca jocuri ca în sălile de casino, de la sute de păcănele, până la diverse versiuni de ruletă, blackjack, poker, dar nu numai. Pe lângă aceste secțiuni extrem de populare, la această agenție mai ai la dispoziție o rubrică de eSports, Lucky Six Virtuale, dar și faimosul Aviator de la Spribe.



Partea de cazino are și o subcategorie de live, unde vei avea șansa să-ți încerci norocul la mese de jocuri de masă și cărți, cu dealeri și crupieri reali. Însă, cea mai căutată zonă de gambling rămâne cea a păcănelelor. La Fortuna ai de ales din titluri extrem de interesante, care sunt oferite de provideri recunoscuți internaționali. Iată câteva exemple din selecția operatorului:



l Skywind



l Ruby Pearl

l Buffalo Lightning

l Wicked Hot

l Captain Boom

l Double Scatter 7’s







l Habanero



l Mystic Fortune Deluxe

l Candy Tower

l Return to the Feature

l Nine Tails

l Orbs of Atlantis





l l YGGDRASIL



l Holmes and the Stolen Stones

l Easter Island

l Ozwin's Jackpots

l Spina Colada

l Vikings Go Wild







l Egaming



l After Dark

l Frozy Fruits

l Black Pearl

l Jewels Quest 2

l Persian Nights





l Playson



l Wolf Power: Hold and Win

l 100 Joker Staxx

l Pearl Beauty: Hold and Win

l Fruity Crown

l Buffalo Power: Hold and Win





l Synot



l Hell’ Fruits

l Armed’n’Wild

l Jack and The Mystery Monsters

l Corsair Queen

l Hunter's Spirit





l Apollo



l Bonus Joker Il

l El Dorado Treasure

l Mystery Apollo

l Gangster World

l Pandora





l Kajot



l Puppet Show

l Neon Fruits

l Ice Bar 27

l Wanted

l Simply the Best 81







Portofoliul Fortuna Casino este completat de multe alte video slot-uri foarte cunoscute în toată lumea. Ele sunt create și furnizate de companii cu o istorie bogată, așa cum este cazul providerilor:



l Play’n GO



l Legacy of Dead

l Royal Masquerade

l Fire Joker Freeze

l Ring of Odin

l Seria Rich Wilde





l EGT



l Cleopatra

l Versailles Gold

l 100 cats

l 20 Super Hot

l Lucky Wood





l iSoftBet



l The Ruby Megaways

l Euphoria

l Shining King Megaways

l Scrolls of Ra HD

l Moriarty Megaways





l Novomatic



l Lucky Lady's Charm Deluxe

l Chicago

l Mystic Secrets

l Sizzling Hot Deluxe

l Lord of the Ocean





l Netent



l Jumanji

l Divine Fortune

l Starburst

l Wild Wild West

l Narcos

l Dead or Alive 2







Din câte poți observa cu ușurință, ca membru al operatorului online Fortuna România, distracția este la cote maxime, indiferent de preferințele pe care le ai. Experimentează, ai curajul să ieși din zona de confort inclusiv când este vorba de gambling, dar nu uita să joci responsabil.



Este extrem de important să ai o activitate moderată, să faci investiții atent calculate, pentru a evita să depășești bugetul pe care ți-ai permite să îl pierzi. Până la urmă, gambling-ul este bazat pe noroc, iar singurul control pe care îl ai complet este al mizelor pe care le alegi și al posibilelor șanse de câştig, dar nu și asupra rezultatelor finale!