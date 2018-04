Fonduri nerambursabile pentru afaceri

Start în afaceri, cu 38.000 euro nerambursabili. Tot ce vă trebuie este un plan antreprenorial bine structurat şi bazat în primul rând pe idei creative.



Scopul proiectului, care se va desfășura pe durata a 36 de luni, este susținerea dezvoltării antreprenorialului în sectoarele non agricole din zona urbană a Regiunii Centru



Bugetul acestui proiect de formare profesională antreprenorială, implementat de ADR Centru, în valoare de aproape 9 milioane de lei, este dedicat asigurării instruirii pentru minim 300 de persoane din Regiunea Centru, selectarea a minim 36 de planuri de afaceri.



Tot din aceşti bani este susținută înființarea firmelor pentru inițiatorii acestor planuri de afaceri, completarea instruirii formale a celor care și-au propus să dezvolte aceste firme cu o instruire practică, printr-un internship în companii mature din domeniile pe care antreprenorii le vizează, precum și finanțarea planurilor de afaceri cu o sumă de maxim 38.000 euro, pentru fiecare proiect în parte.



Scopul proiectului, care se va desfășura pe durata a 36 de luni, este susținerea dezvoltării antreprenorialului în sectoarele non agricole din zona urbană a Regiunii Centru, ca o condiție esențială a dezvoltării economice și sociale a Regiunii.



Dezvoltarea antreprenorialului într-un areal geografic are vocația de a contribui în mod esențial la crearea de noi locuri de muncă. Noile afaceri rezultate prin proiectul ”StartUp Hub Centru” trebuie să angajeze forța de muncă locală, inclusiv prin polarizare din zona periurbană sau chiar rurală din vecinătatea orașelor, în etapa de înființare și creștere a afacerilor și, mai ales, în etapa ulterioară de consolidare.



Atingerea scopului proiectului se face prin asigurarea accesului la instruire antreprenorială, asigurarea accesului la surse de finanțare, aplicarea principiului echității și valorificarea unor sinergii regionale.