Florin Piersic şi Medeea Marinescu, „Străini în noapte” la Brașov

Descriere foto: „Străini în noapte” la Teatrul Dramatic Sică Alexandrescu din Brașov; Sursa: iubescbrașovul.ro



Îndrăgita piesă de teatru „Străini în noapte” de Eric Assous sub regia maestrului Radu Beligan ajunge și în orașul nostru. Vinovați pentru succesul piesei sunt marii noștri actori Florin Piersic și partenera sa Medeea Marinescu (în piesă Pierre și Juliette).



Brașovenilor le este lansată invitația de a merge la teatru și de a viziona această piesă, o comedie romantică excelentă, cu răsturnări surprinzătoare de situații, despre seducție, minciuna și timpul care ne transformă.



Spectacolul de teatru "Străini în noapte" (sau "Les Montagnes Russe"), îi aduce pe scenă pe actorul Florin Piersic şi actriţa Medeea Marinescu.



Deşi este o piesă bulevardieră, fără pretenţii de experiment sau revoluţie în arta dramatică, expune şi propune adevăruri de viaţă simple, obişnuite, dar tulburatoare. Un spectacol cu două personaje în care aproape oricine se poate regăsi.



„Străini în noapte” se situează mereu în topul preferințelor publicului. Îndrăgitul actor Florin Piersic, care nu mai are nevoie de nici o prezentare și unica Medeea Marinescu fac din această piesă o capodoperă artistică, mai ales că regia a fost semnată de inegalabilul maestru Radu Beligan. După scena de final sigur veți rămâne cu sufletul încărcat de emoție și bucuria celor două ore petrecute în compania îndrăgiților actori ce v-au îndepărtat pentru moment de rutina zilnică.



Spectacolul are loc marți, 7 martie 2017, de la ora 20:00, la Teatrul Dramatic Sică Alexandrescu din Brașov.



Biletele se vând la:

- Sala Patria, program luni - vineri 10:00 - 18:00, telefon 0745 830 738

- Librăria Ștefan Octavian Iosif, program luni - vineri 09:00 - 20:00

Informații la numărul 0752 791 902. Pentru mai multe detalii, puteți suna și la numărul 0748 028 233.