First Job School organizeaza in perioada 21-22 septembrie CEL MAI MARE TARG AL LOCURILOR DE MUNCA.







Evenimentul, care va avea loc la Casa Armatei Brasov intre orele 09.00-18.00, va gazdui peste 70 angajatori din judetele Brasov si Covasna care pun la dispozitia participantilor peste 500 locuri de munca.







Targul se adreseaza persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca dar si angajatilor care doresc sa-si schimbe locul de munca. Ofertele de angajare acopera majoritatea domeniilor de activitate vizand atat pozitii entry level cat si top management din: turism, alimentatie publica, IT, productie, administrativ, comert, servicii, etc. Angajatorii cauta atat muncitori necalificati cat si specialisti in diverse domenii.







De asemenea sunt oferte pentru persoanele care doresc sa lucreze in strainatate cu salarii pornind de la 1500 euro/luna, fara comision de recrutare si pentru studenti/absolventi. Organizatorii preconizeaza participarea a peste 1000 de candidati. Cateva din locurile de munca puse la dispozitie pentru candidati sunt: Montator subansamble, Electrician, Sculer matriter, Macaragiu, Mecanic intretinere, Ambalator manual, Tamplar, Dulgher, Brutar, Tinichigiu, Transator pescarie, Sofer, Lucrator in comert, Ospatar, Bucatar, Barman, Sef tura, Sef sala, Gestionar deposit, Operator produse igienico-sanitare, CTC, Specialist achizitii, Inginer productie, Inginer process, Inginer tehnolog, Contabil Sef, Responsabil departament logistica, Responsabil department calitate, Consultant Resurse umane, Inginer electric, Specialist recrutare, Reprezentant medical, Asistent medical de laborator, Asistent medical generalist, Programator IT, IT network Inginer, Tehnoredactor, Manager IT, Manager marketing, Coordonator , Manager, Asistent manager.







Organizatorul evenimentului face parte dintr-un grup de firme existente pe piata de peste zece ani, recunoscute pentru serviciile de calitate oferite in domeniul formarii profesionale a adultilor si in domeniul resurselor umane. First Job school a certificat peste 5000 persoane in diverse meserii, fiind lider de proiect in mai multe proiecte cu finantare europeana neramursabila, a consiliat si plasat peste 3000 persoane. First Job School are experienta in a organiza evenimente de amploare, organizand si alte targuri de locuri de munca, conferinte, seminarii si campanii, de interes national, in domeniul resurselor umane si al formarii profesionale.





Evenimentul isi propune sa atraga candidati atat din mediul urban si rural, interesati de gasirea/schimbarea locului de munca, in toate domeniile de activitate, vizand pozitii de Entry Level pana la Top Management.

Informatii suplimentare la telefon 0740272777 sau office@hrcromania.ro.