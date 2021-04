Firmele, care fac asfaltări la Brașov, au primit un ultimatum!

„Lucrările de reparații străzi au început cu mai bine de o săptămână în urmă, dar pot să vă spun că nu sunt mulțumit de prestația asfaltatorilor. Într-adevăr am primit și eu nenumărate sesizări, drept pentru care am convocat la sediul Primăriei pe toți cei care asfaltează pentru a avea niște discuții detaliate cu ei, în ceea ce privește modalitatea de lucru, ritmul de lucru pe care aceștia îl au și le-am explicat ce trebuie să se schimbe. Vor trebui să se miște mult mai repede, vreau ca până în preajma sărbătorilor să avem reparate toate gropile din municipiul Brașov și nu vreau să am parte de scuze din partea lor pentru că le-am comunicat din timp că aceste lucrări trebuie terminate.







Nu ne vom apuca de lucrările mari atâta timp cât vremea nu ne permite, drept pentru care prioritatea 0 a Primăriei este de a termina și a asfalta toate gropile din municipiul Brașov. Totodată le-am impus asfaltatorilor ca nivelul de reparare a gropilor să fie unul conform standardelor pe care noi le avem. Nu vreau să existe denivelări, fiecare groapă trebuie refăcută așa cum scrie la carte și dacă este nevoie, bucata care trebuie decapată să fie mai mare, astfel încât reparația să fie de durată. Vă asigur că în cazul în care aceste lucrări nu sunt îndeplinite conform cerințelor și standardelor pe care le avem, vom recurge la sancțiuni. Acest lucru l-am transmis și firmelor prestatoare și așteptăm de la ei calitate și servicii așa cum trebuie.” a declarat viceprimarul Sebastian RUSU