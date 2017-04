Firma de curăţenie EcoClean 4U oferă servicii de curăţenie profesionale în Braşov!

Descriere foto: EcoClean4U

Firma de curatenie EcoClean 4U ofera servicii de curatenie profesionale in Brasov, atat pentru segmentul rezidential – case, vile, apartamente – cat si pentru cel comercial – birouri, hale, spatii comerciale sau showroom-uri.



Vrei sa te bucuri de fiecare weekend? Vrei sa ai mai mult timp pentru familie si prieteni? Atunci de ce sa il irosesti facand curatenie, cand poti opta pentru unul dintre abonamentele noastre? Stim ce inseamna timpul liber in ziua de azi, prin urmare, lasa-ne pe noi sa iti intretinem curatenia!



Folosim echipamente profesionale cu filtrare HEPA, precum Kirby sau Karcher concepute pentru a crea un ambient curat si sanatos. prin filtrare Micron Magic HEPA (High-Efficiency Particulate Air), datorita caruia cele mai mici impuritati din aer si alergenii sunt retinuti.



Voucher cadou, in valoare de cat vrei tu! Ofera-i unei persoane dragi timp liber lasandu-l sa aleaga in functie de necesitatile lui pachetul nostru de servicii.